Медведев заявил о попытках занести Россию в разряд «страны-разбойника»

Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это почему-то только как «государство-изгой». Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как «разбойник». Так вот, таким «rogue nation» являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник», – передает РИА «Новости» слова Медведева.

По его словам, измышления западных политиков, что они сейчас «спеленают» Россию, как когда-то КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны.

«Да никто (на Западе) так (превратить Россию в подобие КНДР или Кубы) не думает. Я хоть и критиковал в ходе нашего интервью умственные способности людей, которые эти санкции придумывают в отношении России, но там есть разные люди, есть и соображающие, что происходит», – сказал Медведев.

По его словам, все осознают, что Россия – это не Куба и не КНДР.

«Россия – это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно. Это просто в принципе невозможно. Даже если так хочется отдельным представителям их политэлиты», – отметил зампредседателя Совбеза России.

По словам Медведева, санкции Запада для России – не фатальные трудности.

«Да, трудности есть, их придется преодолевать, это очевидно. Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», – сказал Медведев.

Он отметил, что во время пандемии «временами было не по себе».

«Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус - откуда бы он ни взялся – развивается. И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», – добавил Медведев. Он назвал самым печальным смерть от вируса огромного количества людей.

Медведев в ответ на вопрос про санкции, в котором упоминалась Куба, где до сих пор ездят на машинах 1960-х годов, пошутил, что зря продал свои «Жигули».

«Жалко, я продал. У меня была когда-то машина «Жигули», семерка, сейчас бы пригодилась», – отметил в шутку он.

Ранее Медведев заявил, что каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.