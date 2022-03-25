Медведев объяснил разницу между отъездом из России и предательством

Каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству, заявил заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Каждый человек кузнец своего счастья. Приняли решение – это их право. Кто-то уехал на время, как я понимаю. Просто, думая о каких-либо последствиях для себя, может кто-то уехал навсегда. Это их личное решение. Я даже не буду и осуждать их, и комментировать это никак», – сказал Медведев, комментируя ситуацию с теми, кто принял решение уехать из России после начала спецоперации на Украине.

На вопрос, билет ли это в один конец, Медведев ответил: «откуда я знаю?»

Однако зампред СБ уверен, что «какая-то значительная часть людей вернется». «Потому что в любом случае специальная операция, она все равно так или иначе влияет на психологическое состояние людей, люди думают об этом. Наверное, это тоже так или иначе на кого-то повлияло. Но не более того», – цитирует его РИА «Новости».

При этом Медведев не стал давать морально-нравственную оценку действиям тех, кто уехал из страны, объяснив это тем, что не знает «побудительных мотивов каждого из них, они могут быть разными».

«Как принято говорить, не судите, да не судимы будете. Хотят – пусть возвращаются. Тот, кто не вернется, еще раз говорю, скорее всего, это будет его личный выбор, а некоторых и жалеть не надо», – отметил он.

По словам Медведева, «есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми, кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции, более того, еще и становится на позицию другой стороны».

В обычной ситуации критика решений власти, в том числе верховной, – «совершенно нормальное дело», но это не относится к текущей ситуации. Медведев отметил, что в противном случае можно» скатиться на позицию большевиков», которые в период Первой мировой войны «желали своему отечеству поражения».

«А это не просто аморальная вещь, это предательство. И вот эти люди, они себя поставили в такое положение. И, вне всякого сомнения, эти люди стали нерукопожатными. Но таких людей немного. Они есть тоже. Но тем не менее, это не относится к тем, кто просто по каким-то причинам уехал – ну это, еще раз говорю, это личное дело. Поэтому нужно отличать просто отъезд, какими бы это причинами ни объяснялось, от предательства. Это разные вещи», – добавил зампред Совбеза.

«Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть – это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», – добавил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что в истории России такие вещи случались даже относительно недавний период. «Когда люди уезжали за границу и начинали критиковать свое государство. Знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», – сказал он.

Он уточнил, что «по последним данным, которые показывают социологические опросы, три четверти населения страны поддерживают проведение специальной операции». «Если говорить о рейтинге высшего должностного лица, то есть президента нашей страны, то этот рейтинг еще выше», – сказал Медведев.

По его словам, также в России наблюдается консолидация общества. «И это не я так считаю, это показывает социология, все данные обнародуются, и что бы там ни писали, ни говорили наши злопыхатели, эта консолидация очевидна. <…> Я уже не говорю о демонстрации такого рода единства, как, например, недавно было в «Лужниках». Понимаете, это дорогого стоит, и это показывает, как люди воспринимают проблемы, с которыми столкнулась наша страна», – отметил зампредседателя СБ РФ.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.