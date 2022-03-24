МО: Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине

СБ ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России по гуманитарной ситуации на Украине.

За российский проект резолюции, соавторами которого выступили Белоруссия, КНДР и Сирия, проголосовали Россия и Китай, против – ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ), передает ТАСС.

Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.

Как заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, «состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам».

«Отсутствие гуманитарной резолюции Совета Безопасности, безусловно, существенно осложнит жизнь гуманитарщикам на земле, позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам. Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и вопреки международному гуманитарному праву размещать тяжелые виды вооружений у больниц и детских садов», – сказал постпред РФ при ООН.

«Что касается доставки гуманитарной помощи, то мы будем стремиться решать эту задачу, как решали ее последние восемь лет для населения Донбасса, о страданиях которого вы предпочитаете не вспоминать», – отметил дипломат. «На всех подконтрольных российским военным территориях жители уже обеспечиваются предметами первой необходимости и продуктами питания, – сказал Небензя. – Убеждены, что по мере реализации задач специальной военной операции ситуация там будет только улучшаться».

Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, при подготовке проекта Россия стремилась уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант возлагал ответственность за ситуацию на Украине только на Россию. В российском проекте призывы обеспечить гуманитарную помощь были адресованы ко «всем сторонам».

В документе подтверждался призыв ко всем сторонам «обеспечить защиту гражданских лиц и воздерживаться от атак, разрушения, демонтажа и приведения в негодность гражданских объектов». Кроме того, решительно осуждались преднамеренные атаки на мирное население и гражданские объекты, включая неизбирательные обстрелы, а также размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах, указывалась необходимость обеспечить финансирование гуманитарной работы ООН.

Накануне в МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД