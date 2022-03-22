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Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине
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Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий, документ предусматривает создание комиссии для такого расследования совместно с Совфедом.
Из документа следует, что в Госдуме намерены «поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами (думы)», передает ТАСС.
Комиссия будет состоять из 14 человек. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов пояснил, что состав комиссии «сформирован и согласован без замечаний всеми фракциями».
Сопредседателем комиссии от Госдумы избрана вице-спикер палаты Ирина Яровая.
«Созданная двумя палатами российского парламента комиссия обязана по итогам своей деятельности проинформировать граждан России, дружественных нам государств и все мировое сообщество о реальном положении дел в сфере потенциальных биологических угроз и причастности к ним представителей США и Украины», – отметил Морозов.
Он не исключил, что в ходе расследования «будут установлены факты причастности конкретных высокопоставленных должностных лиц из США и Украины не только к разработке, но и подготовке практического применения биологического оружия, что является военным преступлением и подлежит соответствующей юридической оценке, причем с привлечением международных организаций».
Ранее Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва
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Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Обещавший «кастрировать» пленных россиян украинский врач отказался от своих слов
Украинский военный врач Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских солдат, попавших в плен, решил отказаться от своих слов, объяснив заявление «эмоциями».
Друзенко написал в соцсетях, что на Украине «никого не кастрируют и не собираются», а его слова – это «эмоции», передает «360» в Telegram.
«Мне очень жаль. Мы спасаем жизни», – добавил он.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами».
Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Член СПЧ Александр Брод заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе, эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов».
Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.
«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Создание термоядерного реактора в США оказалось под угрозой из-за санкций
Антироссийские санкции могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США, сообщают местные СМИ.
По информации портала Axios, компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающаяся разработкой этого проекта, рискует столкнуться с проблемами в поставках высокотемпературных сверхпроводников, передает РИА «Новости».
Основной производитель – российское предприятие SuperOx, и с учетом массового бойкота со стороны иностранных предприятий из-за спецоперации на Украине это сотрудничество тоже оказалось под угрозой.
Представитель CFS Кристен Каллен отказалась подтвердить или опровергнуть, что американская сторона прекратит закупки. Однако она отметила, что еще до обострения ситуации компания диверсифицировала поставки сверхпроводников, а продолжающийся кризис сделал эти меры актуальнее.
В CFS подчеркнули, что сроки достижения энергетической эффективности реактора остаются прежними: на положительный баланс планируют выйти к 2025 году.
Ранее в Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России.
Боррель назвал неэффективными расходы ЕС на оборону
На данный момент военные расходы европейских стран оцениваются в 200 млрд евро, это вчетверо больше средств, которые тратит Россия на оборону, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Сегодня мы тратим на оборону 200 млрд евро. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай», – цитирует Борреля ТАСС.
Он подчеркнул, что Европейскому союзу следует увеличить военные расходы.
В четверг в ЕС заявили о согласовании документа по созданию собственных сил быстрого реагирования в 5 тыс. человек. Документ, разработанный Боррелем, предполагает, что ЕС будет своими силами «дополнять НАТО, которая останется основой безопасности своих стран-членов».
МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.
«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.
Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.
Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
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Захарова высмеяла слова Псаки об уходе западных организаций из России
Официальный представитель МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
«Как и «Северный поток – 2» – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Псаки заявила, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение.
Как отметил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику
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Правительству США будет нелегко добиться в геополитических условиях «мягкой посадки» национальной экономики, удержав ее от скатывания к рецессии, заявил руководитель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл.
«Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение «мягкой посадки» будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным. А денежно-кредитную политику зачастую называют тупым инструментом, неспособным обеспечить хирургическую точность. Мои коллеги [в ФРС] и я сделаем все возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи. Стоит заметить, что сегодня экономика [США] очень сильна и хорошо подготовлена к тому, чтобы справиться с более прижимистой денежно-кредитной политикой», – заявил Пауэлл на конференции одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне, передает ТАСС.
В своем выступлении он задался вопросом о том, «насколько вероятно, что денежно-кредитная политика способна привести к снижению инфляции без провоцирования рецессии» в Соединенных Штатах. «Наша цель – восстановить стабильность цен, содействуя обеспечению еще одного долгого периода расширения (то есть роста американской экономики – прим. ВЗГЛЯД) и прочного рынка труда»,– заверил глава ФРС.
Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО
Применение Россией ракеты «Кинжал» на Украине поставило Запад перед неразрешимой проблемой, отметил обозреватель Герхард Хегман, подчеркнув, что военные эксперты расценивают использование гиперзвуковых комплексов как предостережение президента Владимира Путина в адрес НАТО.
Хегман заявил в материале для немецкого издания Die Welt, что скорость «Кинжала» может превышать скорость звука в 10 раз. Ракета считается практически неуязвимой, поскольку не оставляет времени на реакцию после ее опознавания, передает канал «360».
«Кроме того, ракетой якобы все же можно управлять, несмотря на кратность скорости звука, что еще больше затрудняет защиту. Эксперты уже давно предупреждают о бреши в обороне Запада против российского гиперзвукового оружия», – добавил он.
По его мнению, страны НАТО отдают себе отчет в эффективности этого оружия, против которого у них нет действенных систем отражения.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить. При этом до этого в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
В МИД рассказали об уговаривающих другие страны прекратить контакты с Россией послах США
Американские послы и делегации маниакально уговаривают другие страны изолировать Россию и прекратить с ней все контакты, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Рябков заявил, что «американские послы, делегации колесят по миру с одним и тем же сигналом: «никаких контактов с Россией, Россия должна быть изолирована», передает ТАСС.
Он отметил, что это «маниакальное стремление навязать всем свой взгляд на мир».
Замглавы МИД подчеркнул, что иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся плачевным образом. Он также отметил, что партнерами и друзьями Москвы являются все здравомыслящие силы в мире.
«У нас нет страха перед будущим. Мы всегда преодолевали любые трудности. Трудности закаляют. Есть возможность нормально работать», – подчеркнул Рябков.
Он констатировал, что коллективный Запад объявил России экономическую и информационную войну, но страна преодолеет эти трудности, соответствующая работа уже ведется.
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что США продолжат добиваться изоляции экономики России.
Белый дом: Власти США не просили компании уходить из России
Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», – сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России, сообщает РИА «Новости».
Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
Анонсирован выпуск нового и модернизированного ракетоносцев Ту-160
Один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).
«За одно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом - производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», - сказал он.
В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов в ходе заседания коллегии ВПК заявил, что никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год.
Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».
Напомним, 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
Байден заявил об отсутствии биологического и химического оружия в Европе
Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
«Это просто неправда, я гарантирую», – сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, «это явный признак, что он (президент России Владимир Путин) рассматривает использование обоих этих видов».
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.