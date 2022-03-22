Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине

Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий, документ предусматривает создание комиссии для такого расследования совместно с Совфедом.

Из документа следует, что в Госдуме намерены «поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами (думы)», передает ТАСС.

Комиссия будет состоять из 14 человек. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов пояснил, что состав комиссии «сформирован и согласован без замечаний всеми фракциями».

Сопредседателем комиссии от Госдумы избрана вице-спикер палаты Ирина Яровая.

«Созданная двумя палатами российского парламента комиссия обязана по итогам своей деятельности проинформировать граждан России, дружественных нам государств и все мировое сообщество о реальном положении дел в сфере потенциальных биологических угроз и причастности к ним представителей США и Украины», – отметил Морозов.

Он не исключил, что в ходе расследования «будут установлены факты причастности конкретных высокопоставленных должностных лиц из США и Украины не только к разработке, но и подготовке практического применения биологического оружия, что является военным преступлением и подлежит соответствующей юридической оценке, причем с привлечением международных организаций».

Ранее Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

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