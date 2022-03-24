Минспорта: Принуждение спортсменов к осуждению спецоперации на Украине неприемлемо

Россия не позволит требовать от спортсменов осуждения специальной операции на Украине, заявил министр спорта России Олег Матыцин на встрече с представителями федераций по неолимпийским видам спорта.

«Мы никому не позволим использовать фактор внутренней разобщенности: требований сказать, что ты против специальной операции или действий президента, что позволит получить доступ [к соревнованиям]. Это совершенно неприемлемо. Наш президент всегда был гарантом успешного развития спорта, тут нужно сохранить патриотическую позицию, но и уважать принципы международного сотрудничества. И защищать права, если есть юридические основания», – цитирует ТАСС Матицына.

Ранее в понедельник FIDE объявила о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина после того, как тот выразил поддержку российской специальной операции на Украине.

Также стало известно, что международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.

До этого первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев убрал российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.

Позже Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила исключение сборных России и Белоруссии из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Многие спортивные федерации, в том числе по неолимпийским видам спорта, согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда международных спортивных турниров.

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