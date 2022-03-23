Депутат: Пришло время применить к YouTube в России максимально жесткую меру

«Если раньше российские власти могли допустить, что проблемы YouTube связаны с недостаточной квалификацией модераторов, то теперь все видят сознательную цензуру любых неугодных администрации хостинга российских каналов», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее блогер Артемий Лебедев призвал администраторов YouTube соблюдать российское законодательство.

«С каждым днем становятся все более очевидно, что политическая ангажированность YouTube не позволит хостингу далее работать в России. Извращенное понимание принципа свободы слова руководством хостинга YouTube, а также отказ администрации от продолжения диалога с российскими властями на предмет претензий к русофобскому характеру платформы, ставит вопрос о самом существовании этого ресурса в России», – полагает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По словам депутата, если раньше российские власти могли допустить, что проблемы YouTube связаны с недостаточной квалификацией модераторов, то теперь все видят сознательную цензуру любых неугодных администрации хостинга российских каналов, независимо от форм собственности или тематической направленности. «Например, РБК не является государственным средством массовой информации, а православный телеканал «Спас» точно не ведет политическую повестку», – отметил собеседник.

Парламентарий считает, что пришло время применить к YouTube в России максимально жесткую меру, предусмотренную российским законодательством – блокировку.

«Только такое решение обеспечит, что называется, «чистоту эфира» и отсутствие информационного давления со стороны Запада на российских пользователей, проявляющееся в характерной рекламе и в алгоритмах предложений контента», – полагает депутат.

Что касается альтернатив YouTube в России, то Кирьянов расчитывает, что на его место придут более удобные и объективные платформы, которые не будут расценивать российских пользователей, как ресурс для манипулирования.

«Касательно же призывов статусных блогеров к YouTube соблюдать российское законодательство, могу сказать: руководство хостинга никогда не слушало ни известных людей, ни госорганы России. Так что вряд ли что-то изменится в ближайшее время», – резюмировал парламентарий.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал YouTube соблюдать российское законодательство. «В YouTube есть ролики, на которых какие-то диверсанты призывают уничтожать железнодорожную сеть и инфраструктуру в России. Это абсолютно недопустимо. Например, американцы не позволили бы никому публиковать такие ролики про США. Если YouTube заблокирует такие видео, это не будет большой потерей для столь масштабного сервиса», – сказал Лебедев.

Роскомнадзор в пятницу потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан России на YouTube. Пользователям YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. Эти действия носят террористический характер, говорится на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что американские ИТ-компании, в том числе Meta* и Google, заняли «четко выраженную антироссийскую позицию». На их интернет-площадках проводится кампания «по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом».

На прошлой неделе Роскомнадзор призвал Google прекратить блокировку каналов российских СМИ в YouTube, предупредив о «мерах технологического воздействия».

По данным Роскомнадзора, YouTube вводил ограничения в отношении 54 российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио» и «Царьград».

Также, под ограничения подпали «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». «Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину», – сообщил регулятор.

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