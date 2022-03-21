Fitch повысило прогноз по ценам на нефть марки Brent

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз среднегодового уровня стоимости нефти сорта Brent в 2022 году с 70 долларов до 100 долларов за баррель, на 2023 год – с 60 долларов до 80 долларов за баррель, а на 2024 год – с 53 долларов до 60 долларов за баррель, сообщили в агентстве.

В Fitch отметили, что прогноз по ценам на нефть на 2022–2024 годы повышен в силу значительно возросших рисков перебоев с поставками российских углеводородов после конфликта на Украине, а также намерений Европы и некоторых неевропейских стран снизить зависимость от российского топлива, увеличивая спрос на поставки из других стран и усугубляя дефицит рынка, передает ТАСС.

В агентстве добавили, что в допандемический 2019 год Россия добывала 11,5 млн баррелей нефти в сутки, что составляло 12% мировой добычи. Из них 9,2 млн баррелей в сутки Россия экспортировала, при этом на Европу приходилось 57%, на Китай 18% и на США – 6%. Как отмечают в агентстве, «несколько» млн баррелей нефти в сутки могут не попасть на рынок в результате санкций или контрсанкций. При этом мировой спрос и потребление нефти почти вернулись к допандемическим уровням, а ОПЕК+ продолжает увеличивать добычу в соответствии с ранее утвержденным графиком, и в апреле ожидается очередное повышение на 400 тыс. баррелей в сутки.

Тем не менее Fitch сохраняет долгосрочный прогноз: в 2025 году и далее стоимость Brent ожидается на уровне 53 долларов за баррель. По оценкам агентства, снижению стоимости нефти будет способствовать энергопереход и снижение издержек добычи. Также в Fitch отмечают, что трехлетние форвардные контракты на Brent на 20 долларов за баррель дешевле текущих цен, что отражает ожидания рынка по восстановлению баланса в среднесрочной перспективе.

В понедельник утром сообщалось, что мировые цены на нефть растут более чем на 3% на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках. По состоянию на 8.37 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,3%, до 111,49 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 3,49%, до 106,66 доллара.

7 марта вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков.

Кроме того, Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.