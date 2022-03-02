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США вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине
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США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.
«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.
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Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины
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США решили разделить тесное партнерство России и Китая; одним из шагов, по словам американских официальных лиц, может стать попытка заставить Пекин «почувствовать боль» из-за спецоперации России на Украине.
По словам источников, Вашингтон надеется извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, и спецоперация на Украине – это возможность заставить Китай сделать выбор между поддержкой Москвы и поддержанием ценных экономических связей с Европой, США и другими частями мира, пишет The Wall Street Journal.
Указывается, что санкции и другие меры, которые США и европейские союзники принимают против России, также служат сигналом Пекину о том, с чем он может столкнуться, если «нападет» на Тайвань.
Директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер сказала, что если Вашингтон пойдет по пути стремления разделить Пекин и Москву, то американцы «могли бы заставить Китай чувствовать себя очень-очень неуютно и, возможно, переосмыслить преимущества близости к Москве».
Ранее Китай заявил, что не поддерживает использование санкций в качестве средства разрешения конфликтов. Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
Псаки объяснила невозможность установления бесполетной зоны над Украиной
США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Вот что всем важно знать относительно бесполетной зоны. Потребовалось бы, чтобы ее установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент. Все это причины, по которым это не было бы хорошей идеей», – пояснила Псаки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения альянсом бесполетной зоны над Украиной.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ЕС ввести режим бесполетной зоны над Украиной.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов
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США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, заявил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе.
«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
«Уведомление будет касаться всех самолетов – сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией. Это включает и чартерные рейсы», – говорится в сообщении.
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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
США объявили о праве на перехват российских самолетов в небе над своей страной
Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.
В таком случае экипажи самолетов будут задерживать, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей страны.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России из-за спецоперации на Украине.
Президент США Джо Байден заявил, что власти страны закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов.
Байден заявил, что Россия изначально планировала операцию на Украине
Президент США Джо Байден утверждает, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине.
«Война [президента России Владимира] Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы», – цитирует его ТАСС.
Это мнение президента излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны». Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила пресс-служба Белого дома.
«Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают. Поэтому был создан альянс НАТО – для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны», – убежден Байден.
По его словам, «Соединенные Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
«Бургер Кинг» решил не уходить из России
Американская компания Burger King Corporation, владелец «Бургер Кинг» в России, не собирается уходить из России, заявили в ее пресс-службе.
«Бургер Кинг» все еще рассматривает Россию как один из стратегических рынков, заявили в компании РИА «Новости».
Ранее о приостановке показов фильмов на территории России заявили американская компания The Walt Disney Company и студия Warner Bros, а также компания Sony.
До этого американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию.
Американские СМИ сообщили об уходе яхт российских бизнесменов
Миллиардеры из России якобы начали уводить свои яхты, чтобы избежать их изъятия из-за подготовки новых санкций США и их союзников, сообщают американские телеканалы.
Минимум четыре крупных яхты, которые якобы принадлежат ведущим российским миллиардерам, сейчас выдвигаются в направлении Мальдив или Черногории, заявил телеканал CNBC со ссылкой на мониторинговый ресурс Marine Traffic, передает РИА «Новости».
Одна яхта может прибыть в Черногорию из Барселоны в скором времени. На Мальдивы же ожидается прибытие яхт сразу трех бизнесменов.
Во вторник член палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден предложил позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.
До этого Евросоюз вводил санкции против главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
США запретили американцам все операции с ЦБ и Минфином России
Все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России запрещены гражданам США, это «обездвижит» любые активы Центробанка, говорится в заявлении министерства финансов США.
«Сегодня офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и министерством финансов РФ», – говорится в заявлении на сайте американского минфина, передает РИА «Новости».
Отмечается, что эта мера «обездвиживает» любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.
По словам представителя Белого дома, санкции, которые вводятся против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.
«Они не смогут получить доступ к активам, которые или в США, или в американских долларах... Если у американского финансового института есть активы российского Центрального банка, они ничего с ними сделать не смогут. Они застряли в этом институте. Если институт за пределами США располагает долларами российского Центробанка, они ничего с ними сделать не смогут. Эти средства обездвижены», – отметили в Белом доме.
Уточняется, что после того, как западные страны в субботу объявили о намерении ввести санкции против ЦБ РФ, тот пытается вернуть активы «назад в Россию или переместить их в «безопасные гавани» с тем, чтобы использовать их для поддержки своей экономики и валюты.
«Сегодняшнее объявление о запрете транзакций с Центробанком и национальным фондом благосостояния существенно ограничит их в возможностях это делать и перекроет доступ к активам на сотни миллиардов долларов», – говорится в заявлении минфина США.
Между тем, США исключили некоторые транзакции, связанные с энергоносителями из-под действия американских санкций против России.
«Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе», – заявили в Белом доме.
Отмечается, что США и союзники продолжат работать, чтобы уменьшить эффект от влияния санкций на собственные экономики.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала санкции США против РФПИ.
До этого главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как скажутся новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада.
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США объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата
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Американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны. Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули [страну] к 7 марта», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика <…>. Это не наш выбор, не мы это начали», – заявил постоянный представитель России при ООН, добавив, что «не ему решать», какими будут ответные шаги Москвы на действия Вашингтона.
«Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют», – подчеркнул Небензя, комментируя на заседании Совета Безопасности высказывания заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллза.
Представитель США выступил с утверждением, что «решение, о котором правительство Соединенных Штатов уведомило сегодня представительство России [при ООН], было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире, которое США подписали с ООН». По версии Миллза, «российские дипломаты, которым было предписано покинуть США, осуществляли деятельность, не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам как дипломатов».
В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Байден заявил о попытках связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
«Не напрямую, да», – приводит слова главы страны РИА «Новости».
Также он отметил, что вопрос о возможном принятии Украины в НАТО должен решать сам альянс и Киев. Комментируя специальную операцию России на Украине, Байден утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.
Президент США заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается.
«Никакие возможности не сняты с повестки», – сказал Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Американский лидер добавил, что в сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине.
«Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное», – сказал Байден журналистам.
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Байден заверил, что вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее»
Вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее», тогда как весь остальной мир только усилится, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу.
«Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война (президента РФ Владимира) Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее», – цитирует его РИА «Новости».
Байден также заверил, что американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине.
«Наши силы не вступают и не будут вступать в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы не собираются отправляться в Европу, чтобы воевать на Украине, но (они направляются), для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжить двигаться на Запад», – сказал он в своем обращении.
Байден рассказал, что США оказывают Украине прямую помощь более чем на 1 млрд долларов и намерены ее продолжать.
«Мы предоставляем Украине свыше 1 миллиарда долларов прямого содействия. И мы продолжим оказывать помощь украинскому народу, который защищает свою страну», – пообещал он.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пентагон захотел установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине
Пентагон хочет установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.
«Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне, ...чтобы мы могли избежать просчетов», – передает РИА «Новости» слова высокопоставленного представителя Пентагона.
При этом он отметил, что американская сторона не получила ответа от России. Один из источников издания заявил, что речь может идти о канале связи, который американские и российские силы установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Администрация США обвинила высылаемых российских дипломатов в шпионаже
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что 12 российских дипломатов из постоянного представительства России при ООН якобы занимались разведывательной деятельностью. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал подобные утверждения лишь предлогом для высылки.
«Во-первых, я бы сказала, что сегодняшние действия готовились в течение нескольких месяцев. США проинформировали ООН и российское постпредство при ООН о начале нами процедуры высылки 12 сотрудников разведки из российского постпредства, которые злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на нашей безопасности», – приводит утверждение пресс-секретаря американской администрации ТАСС.
«Потребовалось некоторое время на то, чтобы провести данные оценки. Эти действия готовились в течение нескольких месяцев», – добавила Псаки. По версии пресс-секретаря Белого дома, речь идет о «враждебных действиях».
В свою очередь постпред России при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что утверждения Соединенных Штатов о разведывательной деятельности 12 российских дипломатов при ООН является лишь предлогом для высылки. «Они всегда так делают в качестве предлога [для высылки дипломатов], все время. Когда они [США] объявляют кого-то персоной нон грата, это является единственным объяснением», – сказал Небензя.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Законодатель в США предложил отнимать яхты и самолеты попавших под санкции россиян
Член палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден на фоне ситуации на Украине выступил с предложением позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.
«Я внес (на рассмотрение конгресса) законопроект, позволяющий гражданам США изымать яхты и самолеты подпадающих под санкции россиян. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы противостоять России и поддержать Украину», – передает РИА «Новости» сообщение Гудена. При этом на сайте конгресса нет информации о внесении законопроекта на рассмотрение.
Как отмечает телеканал Fox News, в законопроекте содержатся требования к президенту США Джо Байдену выдавать так называемые каперские свидетельства и репрессалии, которыми американцы пользовались во время войны 1812 года для конфискации частной собственности от имени правительства США. С тех пор они не выпускались. Помимо этого в офисе Гудена заявили, что подобная практика может использоваться и в киберсфере, чтобы разрешать не связанным с правительством США американским хакерам «преследовать» определенных «государственных субъектов».
В интервью телеканалу Гуден отметил, что каперские свидетельства и репрессалии также упоминались как инструмент конгресса в случае, если у президента «не хватает инициатив для самостоятельного достижения целей конгресса». В офисе законодателя отметили, что Байден в настоящее время «не действует достаточно быстро, чтобы изъять имущество российских олигархов».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.