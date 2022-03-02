Стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта

Переговоры российской и украинской делегаций состоятся, возможно, вечером 2 марта, их время переносилось, сообщил источник в дипломатических кругах.

«Переговоры не отменялись, но переносилось их время. Они могут состояться вечером 2 марта или позднее», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Тем временем в Турции выразили сомнение, что переговоры между Россией и Украиной состоятся 2 марта, так как из-за технических моментов встречу могут отложить на день или два.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.