Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».

Также Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.



«Прежде всего нужно сделать хотя бы какие-то намеки на то, что будет полное прекращение огня. Нельзя сесть, когда летают самолеты и идет бомбардировка, за стол переговоров», – сказал он.

На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

В течение двух недель

В течение месяца

Потребуется более месяца



Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.