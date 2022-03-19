Украинские силовики бросили оружие при бегстве из Мелитополя

В числе тех, кто сбежал из Мелитополя, были и украинские силовики, они бросили оружие и полицейские машины, сообщил депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий, который во временной администрации города отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами.

Балицкий рассказал газете ВЗГЛЯД, что в городе нет «прокуратуры, нет судов, поэтому полноценно силовики выполнять функции не могут». При этом «недавно была сумасшедшая ситуация – когда украинские власти ушли, включая всех силовиков». По его словам, «все службы, которые отвечали за безопасность города, ушли». В офисах «все было повреждено, компьютеры и прочее оборудование», а «оружие было брошено, бросили и полицейские машины». Он похвалил сотрудников МЧС, которые «остались с мелитопольцами, сейчас помогают».

По словам Балицкого, массового бегства жителей из города не было, «уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии», то есть «те, кто были «при кормушке», и которым «было, что терять». Также сбежали «те, кто впрямую финансировали «Правый сектор*» и подобные организации, либо был еще как-то связан с ними».

«Надо сказать, что таких было мало. Мы же типичный город Юго-Востока, у нас здесь никогда не было много сумасшедших «нациков». Практически не было тех, кто уходил служить в «Айдар», «Азов» и другие нацбаты», – заявил он.

Балицкий сказал: «По приказу киевских властей у нас пытались создать территориальную оборону, желающих записаться нашлось не больше десятка. Да и то, этих людей сразу сдали – когда в мэрию вошли «добрые люди», свои же и сдали теробороновцев. Такая классика украинского жанра».

Напомним, в Мелитополе, освобожденном российскими войсками, в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил Балицкого в измене, пригрозив ему суровым наказанием.

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