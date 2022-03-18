В МВД разоблачили собравшую 9 млрд рублей финансовую пирамиду

Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 12 тыс. человек. Общий ущерб от ее деятельности составил не менее 9 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным МВД, противоправная деятельность велась с 2014 года на территории нескольких регионов России. Злоумышленники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что людям предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

«В ходе расследования установлено, что от незаконных действий пострадали более 12 тыс. человек, а общий ущерб составил не менее девяти миллиардов рублей», – пояснила Волк.

В настоящее время следователи предъявили обвинение по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) девяти задержанным, четверо из них арестованы, пятеро объявлены в розыск. По ее словам, по местам проживания предполагаемых организаторов и участников криминального бизнеса, а также в офисах подконтрольных им организаций полицейскими и сотрудниками регионального управления ФСБ России проведены обыски. «Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела», – добавила представитель ведомства.

Отмечается, что на деньги кооператива наложен арест как обеспечительная мера по возмещению причиненного материального ущерба. Личности всех потерпевших в результате деятельности финансовой пирамиды устанавливаются.

Ранее в Кабардино-Балкарии создали финансовую пирамиду, которая привлекла более 915 млн рублей от почти трех тысяч вкладчиков.