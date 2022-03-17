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СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС
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Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.
По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.
«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.
По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Госдеп пообещал Украине советские или российские системы ПВО
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Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы [к ним]», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали. «Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Кремле сочли действия Запада бандитизмом на государственном уровне
Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, то, что «коллективный Запад вытворяет» в отношении российских предпринимателей, «никак не назовешь (кроме) как бандитизмом на государственном уровне», передает ТАСС.
Он указал, что США оказывают давление на другие страны по ситуации вокруг Украины, и «подавляющее большинство стран сгибаются», но есть государства, поддерживающие Россию в данном вопросе, они «занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную, и заявляют открыто, что считают неприемлемым какой-либо давление на себя».
Ранее в Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе.
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Володин возложил вину за милитаризацию Украины на Байдена и Конгресс США
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Мировое сообщество должно осознать, что ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины несут президент США Джо Байден, американские сенаторы и конгрессмены, их надо привлечь к суду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Володин, «силового решения на Украине можно было избежать». «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», – отметил спикер Госдумы.
При этом, указал Володин, лидерам европейских стран «давно надо было проявить самостоятельность и силу воли» и призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, «если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа».
Как заявил спикер Госдумы, «в Вашингтоне [началась] истерика», причем у всех политиков «от сенаторов до президента», причины которой, как отметил Володин, очевидны. Так, подчеркнул он, «санкции против России не сработали», общество сплотилось вокруг президента РФ, Украина «вышла из-под контроля», а рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе. «Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью – разрушить Россию. Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», – отметил Володин, обращаясь к политикам Запада.
«Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент России Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», – отметил Володин.
Ранее администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Россия в начале года увеличила вложения в госбумаги США до 4,5 млрд долларов
Россия в начале 2022 года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. В январе они выросли до 4,503 млрд долларов, следует из отчетности американского минфина.
Доля долгосрочных облигаций при этом составила 2 млн долларов, краткосрочных – 4,501 млрд долларов, пишет «Коммерсант».
В тройке крупнейших держателей госбумаг США остаются Япония (1,303 трлн долларов), Китай (1,06 трлн долларов) и Великобритания (608,8 млрд долларов). На четвертом месте расположился Люксембург (310 млрд долларов), на пятом – Ирландия (308 млрд долларов).
Напомним, российские вложения в американские гособлигации достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. В апреле 2018-го после очередного раунда санкций Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций. К марту 2020 года вложения России достигли минимальных 3,9 млрд долларов.
Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В прошлую субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги России и Украины.
Китай потребовал обеспечить полную прозрачность деятельности биолабораторий США
Китайские власти требуют от Соединенных Штатов обеспечить полную прозрачность деятельности американских военных биолабораторий, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США обеспечили полную прозрачность своих действий, связанных с биологическими военными технологиями», – передает ТАСС его комментарий на вопрос о том, как оценивает китайское внешнеполитическое ведомство попытки Вашингтона уйти от ответственности на фоне американской военно-биологической деятельности на Украине.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Напомним, Китай уже призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
США продолжили импорт нефти из России
Импорт нефти в США из России за неделю упал по сравнению с предыдущей в четыре раза – до 38 тыс. баррелей в сутки, следует из данных минэнерго США.
Данные предоставлены за неделю, завершившуюся 11 марта. За неделю по 25 февраля импорт нефти в США из России упал до нуля впервые с конца января, а затем по 4 марта возобновился и составил 148 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Далее Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Сейчас нефть в США больше всего поставляет Канада – 3,398 млн баррелей в сутки против 3,73 млн баррелей неделей ранее. Второе место занимает Мексика, а затем Саудовская Аравия – 562 тыс. баррелей нефти в сутки.
Минфин США: Начала работать спецгруппа по охоте за активами «российских элит»
США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим преследованием «российских элит», сообщило американское Министерство финансов.
В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что формальный старт работы группы, получившей название REPO по англоязычной аббревиатуре словосочетания «российские элиты, подставные лица и олигархи», был дан на виртуальной встрече стран-участниц, включая министра финансов США Джанет Йеллен и министра юстиции Меррика Гарланда.
«Наши санкции, торговые ограничения и иные меры уже создали значительные издержки для России, ее руководства и тех, кто способствует неспровоцированному вторжению Путина на Украину. Многосторонняя группа повысит эти издержки еще больше, активизировав скоординированные усилия, направленные на заморозку и захват активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру, закрывая «безопасные гавани» для их доходов, нажитых неправедным путем», – заявила Йеллен.
Ранее американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга.
Посольство России в США призвало американские СМИ прекратить вранье
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Посольство России в Соединенных Штатах обратило внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ, в связи с этим призывает прессу в США прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине, говорится в комментарии российской дипмиссии.
«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», – отметили дипломаты в Telegram-канале дипмиссии.
Сотрудники посольства подчеркнули, что российская сторона категорически отвергает эти обвинения. «Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», – указали в посольстве.
«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона «Азов» удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», – заявили российские дипломаты.
«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», – добавили в дипмиссии. Дипломаты посоветовали «тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, <…> обращаться к российским ресурсам», таким как Telegram-каналы МИД России, Минобороны и самого посольства.
Накануне в Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Как подчеркнули в Минобороны, днем 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя. В ведомстве информировали, что боевики националистического батальона «Азов» взорвали заминированное ими здание театра.
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Байден заявил, что США продолжат добиваться изоляции экономики России
США и их союзники продолжат добиваться давления на Россию с целью изоляции ее экономики, сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем сохранять давление на рушащуюся экономику [президента РФ Владимира] Путина, изолируя его на глобальной арене. Это наша цель – чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла», – приводит его слова ТАСС.
Байден также заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине. Так, за последние несколько недель страна предоставила Киеву 300 млн долларов гуманитарной помощи, 10 тыс. тонн еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости.
Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.
Захарова напомнила о методах США времен войны во Вьетнаме
США вели киевский режим той же дорогой, которая в прошлом веке привела к многочисленным жертвам во время войны во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила о том, как 54 года назад, 16 марта 1968 года, американские солдаты сожгли вьетнамскую деревню Сонгми, где погибли 567 жителей общины. «Сонгми – страшное напоминание, как американцы ведут войны. Эта история стала публичной случайно. Сколько зверств остались неизвестными только потому, что американцы не оставили живых свидетелей и свидетельств», – отметила дипломат. Также она напомнила, что под американскими бомбами погибли от 50 до 180 тыс. вьетнамцев, написала она в своем Telegram.
«Зачем эта историческая справка? Так киевский режим американцы вели той же дорогой: уничтожение непокорных, блокада мирных, информационный бойкот. Сегодня на фоне того, что происходит в Донбассе, игнорирования ведущими западными СМИ трагедии в Донецке, где в результате взрыва украинской ракеты погибли 20 и были ранены 30 человек, полезно напомнить о методах», – резюмировала Захарова.
В понедельник украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. Обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских предпринимателей демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасть ведения там бизнеса.
Песков заявил, что «многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями», их компании «действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус», потому «то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», передает РИА «Новости».
«Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», – подчеркнул он.
Ранее в США предложили отнимать яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.
Лавров заявил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны
Большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и «грязным» давлением Вашингтона, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров утвердительно ответил на вопрос о том, остались ли сейчас страны, поддерживающие Россию, передает РБК.
«Их, по большому счету, большинство. Но то давление, под которым они находятся, оно не то что беспрецедентное, я никогда не мог такого представить», – сказал он.
Министр указал, что он и ранее знал о том, что «американцы на многое готовы, чтобы в нынешних условиях не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного и равноправного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне».
Ранее Сербия решила сократить число авиарейсов в Россию под давлением Запада. При этом президент страны Александр Вучич заявлял, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.
Вместе с тем США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России.
В Турции заявили, что санкции против России не решат проблемы.
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Чижов назвал Евросоюз державой двойных стандартов
Большинство направлений во взаимодействии России и Евросоюза сейчас заморожены, но ни одно из них не заморожено навсегда, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов подчеркнул, что степень взаимозависимости России и стран Евросоюза в первую очередь в торгово-экономической области «достаточно высока», чтобы односторонние действия ЕС санкционного характера могли пройти «безболезненно для самих организаторов» и они могли «полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей», приводит слова дипломата ТАСС.
«Сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически большинство направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом заморожено, но, правда, ни одно из них не заморожено навсегда. Такой формулировки никто не употреблял», – сказал Чижов.
Он назвал ЕС сейчас «сверхдержавой двойных стандартов».
«Достаточно давно уже Евросоюз сам себя называл «сверхдержавой образа жизни», имея в виду, что главное достижение всей евроинтеграции – это высокий уровень жизни для жителей своей страны. Сейчас я бы назвал ЕС сверхдержавой двойных стандартов», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Также он добавил, что сейчас потребители в ЕС начали сталкиваться с серьезными проблемами из-за наблюдаемого роста цен на энергоносители и продовольствие.
«Можно наблюдать здесь, в западной части нашего Европейского континента, потребителей, рядовых людей, которые сталкиваются с серьезными проблемами в части роста цен, в том числе на энергоносители, но не только. Начинают появляться проблемы и с продовольствием», – сказал дипломат.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Евросоюз и США начали вводить против России санкции, затрагивающие различные сферы жизни. Так, 15 марта Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении России. Вводится запрет на поставку в Россию ряда товаров.
Ранее в связи с событиями на Украине США ввели санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Канада запретила вещание RT и RT France
Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, говорится в заявлении Канадской комиссии по радио и телевидению.
«Комиссия официально исключила RT и RT France из Списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению», – приводит текст сообщения комиссии ТАСС.
В документе утверждается, что программы этих каналов якобы «не соответствуют канадским стандартам вещания». «После консультаций с общественностью комиссия пришла к выводу, что сохранение разрешения на распространение RT и RT France не отвечает общественным интересам», – отмечается в заявлении.
Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.
Днем ранее сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.