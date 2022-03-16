Путин указал на последствия санкций против России для США и ЕС

Антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России.

«В качестве оружия они (западные страны) избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком», – цитирует Путина ТАСС.

Он призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.

В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.