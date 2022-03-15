Упавший в Румынии украинский беспилотник оказался исследовательским

Упавший в румынском уезде Бистрица беспилотник был исследовательским, его запустили с территории Украины, заявил министр обороны республики Василе Дынку.

Дынку заявил в эфире телеканала Digi 24, что «это не очень большой дрон, игрушечный, около метра с чем-то в ширину, это исследовательский дрон, в нем не было взрывчатки». Он отметил, что, «это дрон советского производства, в вооружении армий не эксплуатировался, был выведен из эксплуатации после 1989 года», передает РИА «Новости».

Министр обороны признался, что о происшествии ему сообщил местный житель. Сначала он подумал, что это шутка модельного клуба уезда Бистрицы, потому что и сам министр родился в этих краях.

«Мы связались с представителями Украины, они также пытаются определить, откуда он был запущен, потому что понятно, что это беспилотник, прилетевший с их территории, примерно из района Карпат, потому что у него нет большой автономности полета», – добавил Дынку.

Ранее сообщалось, что в Румынии в 100 км от украинской границы упал беспилотник. До этого беспилотник, запущенный с территории Украины, упал в Хорватии, он нес авиабомбу весом до 120 кг, которая содержала 40 кг взрывчатки, она взорвалась после падения в воронке от удара дрона в землю.

Аналогичный беспилотник упал почти одновременно в Крыму. Это был разведывательный аппарат Ту-141 «Стриж», который производили в 1979–1989 годах в СССР на Харьковском авиазаводе.

Пресс-служба Североатлантического альянса заявила, что система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО отслеживала траекторию дрона, упавшего в Хорватии, но не объяснила, почему неизвестный самолет не был сбит.