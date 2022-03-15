«Туризм.РФ» и Татарстан заключили соглашение о привлечении путешественников

Корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры республики, которое позволит удвоить турпоток в регион.

«Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики. И мы благодарны Рустаму Нургалиевичу, который уделяет большое внимание развитию отрасли. Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 млн человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры», – приводятся слова вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко на сайте кабмина.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущих условиях правительство не останавливает финансирование сферы туризма, а наоборот, создает все условия для того, чтобы экономика отрасли активно функционировала.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Татарстан совместно с «Туризм.РФ» планируют развивать пять туристических кластеров. Это «Волжская Булгария», «Соколка», «Свияга», «Камское Устье» и «Лаишево». Один из них – «Волжская Булгария» – включен в состав окружной инициативы ПФО «Волжское путешествие». Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа. В Татарстане планируется построить комфортные средства размещения категории «три-четыре звезды». Уточняется, что может быть создано до 5 тыс. номеров в гостиницах, а также мест размещения в глэмпингах и кемпингах.

«Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли. Это, например, нулевая ставка НДС для вновь создаваемых объектов и для тех, что сейчас уже эксплуатируются. Все это в сочетании с уже имеющимися мерами создает для инвесторов возможность снизить срок окупаемости проектов, сделать их более привлекательными. А для наших граждан – создать как можно быстрее комфортные гостиницы, где они смогут остановиться, используя дополнительные меры поддержки спроса. Например, туристический кешбэк», – напомнил Чернышенко.

По словам гендиректора «Туризм.РФ» Сергея Суханова, соглашение с Татарстаном дает старт пяти совместным проектам.

«Также совместно с Татарстаном, Минстроем, другими федеральными органами власти будем решать задачу по обеспечению туристических проектов инженерной инфраструктурой и дорогами», – отметил Суханов.

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание глав всех регионов, что в нынешних условиях внутренний туризм приобретает особую актуальность. Вице-премьер попросил субъекты активнее подключаться к работе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее в России начался новый этап программы кешбэка за туры по стране, продажи продлятся до 1 мая, отправиться в поездку можно с 15 марта до 1 июля.