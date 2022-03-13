США пообещали Украине противотанковые и зенитные системы

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

По данным Reuters, новый пакет помощи предполагает предоставление Украине «немедленной военной помощи», включая противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передает РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в соответствии с меморандумом президента Соединенных Штатов Джо Байдена распорядился выделить Украине военную помощь объемом до 200 млн долларов. «Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздуха и другими», – говорится в заявлении Блинкена. По словам госсекретаря США, общий объем средств, выделенных администрацией Байдена Киеву, превысил 1,2 млрд долларов.

«Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку. Мы также продолжим предоставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, и поддерживать народ Украины в его борьбе за свою страну посредством экономической помощи и помощи в сфере безопасности», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Днем ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать вооруженным силам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, в том числе «Стингер», противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие, чтобы они могли эффективно осуществлять оборону.

Кроме того, в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что украинские власти бесконтрольной раздачей переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) создают долговременную угрозу террористических атак по гражданским воздушным судам. Москва предупреждала, что поставляемые Киеву американские ПЗРК «Стингер» могут попасть в руки к террористическим группировкам.

Напомним, 3 марта Германия одобрила поставку Украине 2700 зенитных ракет типа «Стрела». Кроме того, из Германии на Украину прибыло 500 ракет к ПЗРК «Стингер» и 1 тыс. гранатометов Panzerfaust. Помимо этого, Соединенные Штаты поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов «Стингер», в том числе более 200 – только 28 февраля. Еще 200 ПЗРК «Стингер» в конце февраля решили направить Украине Нидерланды.

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