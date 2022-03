Украина решила создать годовой резерв продовольствия Эстония заявила о моральном долге ЕС перед Украиной 10 марта 2022, 05:38 Текст: Антон Антонов

Евросоюз должен предложить Украине перспективу вступления в ЕС, заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас в Европарламенте. Каллас сказала, что такое предложение – не просто «в интересах» ЕС, это его «моральный долг», поскольку Украина, по словам премьера, «борется не только за себя, но и за Европу». «Если не сейчас, то когда?!» – приводит ее слова РИА «Новости». Глава правительства Эстонии призвала укрепить «европейскую оборону». Она заявила о необходимости вести «разумное и согласованное планирование расходов», призвала «сосредоточиться на возможностях, которые слишком затратны для самостоятельной разработки» отдельной страной. В частности, речь идет о ПРО. Она также отметила, что ЕС должен быстрее уменьшить свою энергетическую зависимость от российского газа и нефти. Напомним, как сообщает Reuters со ссылкой на еврочиновников, на саммите Евросоюза, который пройдет в Версале, «лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом». В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, «более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации». Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе.

В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск 9 марта 2022, 19:46

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники. «С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС. Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть. «С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев. Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников 9 марта 2022, 17:50

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины. «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, «в связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания». Ранее Минобороны сообщило, что среди военнослужащих, учавствоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны. Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. На Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны 9 марта 2022, 07:33

Фото: JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства, говорится в статье украинского издания «Страна.ua». Как передает РИА «Новости», правящая партия Украины опубликовала заявление, в котором констатировала невозможность вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица «США, Турции и государств-соседей». Также вариант Украины о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать «отсутствие угроз Киеву». «Заявление партии «Слуга народа» очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка – как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», – считает украинское издание. Издание отмечает, что хотя во время боевых действий заявление украинских властей «кажется не очень актуальным», оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации. Накануне Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Москва заявила об отсутствии доверия публичным заявлениям Зеленского 9 марта 2022, 09:47

Текст: Наталья Ануфриева

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за «специфического состояния» украинского лидера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова заявила, что «всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным» в связи с «фактором достаточно специфического состояния» украинского лидера, передает радио Sputnik. «Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает – это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», – отметила она. По словам дипломата, очевидно также и то, что те тексты, которые озвучивает украинский лидер, зачитываются «с листа»: «Это кто-то все ему пишет. Учитывая, что киевский режим много лет находится в ручном управлении у США, несложно предположить, откуда идут все эти установки». Захарова добавила, что публичные заявления на высшем уровне должны подтверждаться конструктивом украинской позиции в ходе переговорного процесса с Россией. «Либо в качестве какого-то действительно оформленного решения, но опираться на интервью, заявления, комментарии в социальных сетях невозможно, если мы говорим об украинской стороне. Это и в лучшие времена никогда не являлось ориентиром их позиции», – сказала она. Ранее на Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны. До этого Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Танкиста из Красноярского края наградили званием Героя России 9 марта 2022, 12:43

Фото: vk.com/uss_av

Текст: Алексей Дегтярёв

Звание Героя России присвоили офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину из Красноярского края, звание присвоено за бои с националистами в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор края Александр Усс. «Нашему земляку, капитану Алексею Левкину присвоено звание Героя России. Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Левкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», – написал Усс во «ВКонтакте». Он пояснил, что Левкин остался прикрывать раненых, после чего добрался до возвышенности и корректировал артиллерийский огонь на протяжении всей ночи. Также капитан передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП. Ранее президент России Владимир Путин также присвоил комбату батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге звание Героя России посмертно. До этого глава государства присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за прорыв обороны на Украине. Минобороны: Украинские националисты совершили провокацию против Чернобыльской АЭС 9 марта 2022, 20:07

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Украинские военные силы нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. «Украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Панкова. Отмечается, что сейчас украинская сторона не выполняет никаких ремонтных работ. Белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения. «В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов», – добавил Панков. Российские войска вскрыли факты зачистки Украиной следов создания биологического оружия 9 марта 2022, 08:15

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Заявления госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов. «Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», – передает РИА «Новости» слова Антонова. Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: «возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней». Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. Минобороны примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину 9 марта 2022, 17:02

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Алексей Дегтярёв

В частях ВС России, участвующих в спецоперации, обнаружились несколько военнослужащих срочной службы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – цитирует Конашенкова РИА «Новости». Он пояснил, что на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – заключил представитель ведомства. Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники. В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран 9 марта 2022, 15:38 Текст: Наталья Ануфриева

Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС. Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине. Кремль озвучил требования России по Крыму, ДНР и ЛНР 9 марта 2022, 14:15 Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является российским регионом, это Украине надо признать де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства. Песков отметил, что Крым - российский регион, «нужно знать это и де-факто, и де-юре». Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны Россией, передает РИА «Новости». «Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», – сказал Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. Говоря по поводу признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос. Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В ЕС сообщили о планах ряда стран запретить импорт нефти из России 9 марта 2022, 17:44 Текст: Алексей Дегтярёв

Несколько стран Европейского союза намерены потребовать запретить импорт российской нефти в ходе саммита 10-11 марта, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. «Можно ожидать, что некоторые лидеры попросят это (запрет импорта нефти из России – прим. ВЗГЛЯД). Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему», – цитирует представителя ЕС ТАСС. Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России. В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей. Пентагон отказался передавать польские истребители Украине 9 марта 2022, 06:58

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Как отмечается в заявлении Кирби, распространенном пресс-пулом Белого дома, «перспектива того, что истребители, «находящиеся в распоряжении правительства США», отправляются с базы США/НАТО в Германии» на Украину, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса», передает ТАСС. «Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу <…>, но мы не считаем предложение Польши разумным», – отметил представитель Пентагона. Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством». В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты. При этом Варшава предложила США безвозмездно забрать польские МиГ-29 в Германию. Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным. На минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. По ее данным, София передает Киеву 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Варшава – 28 самолетов МиГ-29, Братислава -12 МиГ-29. Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии. Минобороны: Выведены из строя 90% украинских военных аэродромов 9 марта 2022, 17:24

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

К началу спецоперации у Украины насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов, 146 из них уничтожены, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», – цитирует его РИА «Новости». Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует, отметил генерал. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса почти не осталось, фиксируются единичные попытки вылетов украинской боевой авиации, сообщил Конашенков.



Он отметил, что уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной страны, сейчас система ПВО Украины носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации. «Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы «АВАКС-НАТО», – сказал Конашенков. По его словам, разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Блинкен назвал непонятным решение Польши передать МиГ-29 Украине через США 9 марта 2022, 20:32

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США. «Предложение польских властей о передаче Украине истребителей МиГ-29 вызывает серьезную обеспокоенность для всего Североатлантического альянса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова политика. Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВС России, вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса НАТО. Поэтому мы должны проработать конкретные вопросы. Напомним, на минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Отмечается, что перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии на Украину, вызывает лишь беспокойство. Онищенко: Жизненно важно взять под контроль все биолаборатории США на Украине 9 марта 2022, 11:54

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Цель работы сети американских биолабораторий на Украине – создать наступательный военный потенциал против России. И нам придется решать эту проблему в рамках спецоперации», – сказал газете ВЗГЛЯД ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Ранее США признали наличие секретных биолабораторий на Украине. «Сеть биолабораторий в постсоветских странах США начали создавать еще в начале 90-х годов. Сейчас в Казахстане, например, работают две биолаборатории – в Алма-Ате и в поселке Отар Жамбылской области. А на Украине работают несколько десятков американских лабораторий. Сейчас они строят еще одну в городе Мерефа Харьковской области на базе ветеринарного института», – рассказал ученый-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Эксперт назвал лицемерием заявления американской стороны о том, что эти лаборатории создаются и работают для обеспечения безопасности украинских граждан и американских военных. «Для Пентагона, конечно, одной из важнейших задач является забота о том, чтобы доярка в Черниговской области не подцепила какой-нибудь вирус. И для этого США выделяют миллионы долларов в рамках военного бюджета», – сыронизировал собеседник. По его словам, в Казахстане американские лаборатории охраняют якобы бойцы ЧВК, а на самом деле – кадровые профессиональные военные армии США. Но как обстоят дела с безопасностью на аналогичных объектах на Украине – большой вопрос. «Все эти объекты представляют огромную опасность для населения не только Украины, но и соседних стран, и для нас – в том числе. Любой инцидент, авария, а тем более – попадание снаряда, может привести ко второй пандемии пострашнее коронавируса», – предупредил специалист. Онищенко подчеркнул, что эти лаборатории даже нельзя отключать от электропитания. «Их не получится разбомбить, как склад с ПТРК Javelin. Российским военным надо аккуратно брать их под контроль, это жизненно важная задача для недопущения катастрофы», – отметил академик. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США заявила, что Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине. «На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие. Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов. Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: «возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней». Как сообщалось в ходе брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на Украине сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий. Заказчиком проводимых работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA). В реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь Black and Veatch. По словам Кириллова, под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции с Украины в НИИ им. Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу. «По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях», – указал генерал. Со своей стороны, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников. По словам Захаровой, если деятельность биолабораторий «сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно – и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом», передает радио Sputnik. Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД