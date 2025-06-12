Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
Подразделениям российской армии удалось выбить вооруженные силы Украины из села Ступочки к югу от Часова Яра в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В самих Ступочках уже нет украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.
Однако, как сообщил Марочко, в окрестностях все еще сохраняются и разрозненные отряды, и боеспособные подразделения ВСУ. Украинские войска пытаются помешать продвижению российских сил к Константиновке.
По его словам, в Ступочках ситуация остается «очень сложной», но инициатива полностью принадлежит российской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Марочко на днях сообщал, что за последнюю неделю российские войска расширили зону контроля возле населенного пункта Ступочки, также был занят участок местности севернее этого населенного пункта.