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Антонов: Вопрос о сроках применения санкций США остается открытым
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Антироссийские санкции в Вашингтоне будут подготовлены, но вопрос о сроках их применения остается открытым, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны...Весь вопрос только в том, когда они будут введены», – цитирует РИА «Новости» Антонова.
Антонов заявил, что видит наличие межпартийного консенсуса в отношении России, и споры идут только о том, как ее больнее ударить.
«Идет соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны», – заявил посол.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена.
До этого МИД предупредил Запад о последствиях антироссийских санкций.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Американский разведчик описал сценарий войны России и США
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.
Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.
«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.
Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.
Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Москва ответила Вашингтону на обвинения в подрыве безопасности
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Соединенные Штаты однобоко интерпретируют концепцию неделимости безопасности, фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, при этом игнорируют сопровождающее обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств, заявило посольство РФ в США.
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», – говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
При этом российское посольство обратило внимание на однобокость американского подхода. «Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», – сказано в сообщении.
Как отметили в российском диппредставительстве, США «лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса» к границам России представляет для РФ экзистенциальную угрозу. «Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ», – подытожили в посольстве.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности» заявила, что власти США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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МИД напомнил о ядерном оружии США в Европе
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Европейские страны опасаются размещения ядерных сил России на территории Белоруссии, но им стоит вспомнить о ядерном оружии США на территории Европы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ермаков «встречно задал вопрос» о том, «не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском», а в американском ядерном оружии, которое уже находится в странах НАТО, передает РИА «Новости».
В МИДе подчеркнули, что это ядерное оружие США способно «поражать цели на территории России». При этом участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Москва «с таким двуличием стран Запада категорически не согласна».
Напомним, в Госдепе заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». В МИДе назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии.
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.
«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.
«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.
Рар: Шольц договорился с Макроном о диалоге с Россией за спиной Байдена
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«В диалоге с Байденом Шольц убедил США в своей приверженности трансатлантизму, а на деле он будет идти на углубление диалога с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США и канцлера ФРГ параллельно с переговорами Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Сравнение визитов Макрона в Москву и Шольца в Вашингтон очень красноречиво показывает, что в первом случае лидеры государств встретились, чтобы обсуждать корректировку европейской безопасности, а во втором – немецкий лидер приехал за «ярлыком на княжение», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, главной целью приезда Макрона было сопоставление повесток с тем, чтобы открыть новый многовекторный диалог России и Запада, аналогов которого доселе не было. «Путин и Макрон дали понять, что будут взаимно прислушиваться ко мнению друг друга при обсуждении вопросов безопасности. Это очень хороший шаг для дальнейшего решения проблем», – отметил политолог.
Что касается переговоров в США, то Байден и Шольц практически не говорили про предложения России по безопасности. «От Шольца не требовалось что-то большее, чем просто приехать и засвидетельствовать Белому дому свое почтение, так сказать. Плюс к этому, он в разговоре с Байденом транслировал тезисы для либеральной общественности Германии, в том числе – истеблишмента, о приверженности Берлина трансатлантической идее», – указал собеседник.
В целом, вероятно, немецкий канцлер пообещал США не принимать в отношениях с Россией таких решений, которые не будут одобрены Вашингтоном, добавил аналитик.
«При этом, Шольц встал перед трудным выбором: находиться в фарватере США по вопросам безопасности или пытаться следовать интересам Германии. Думаю, он по закрытым каналам созвонился с Макроном и узнал, что его визит в Москву закончился позитивно. Вероятно, он уже сделал выбор: идти вместе с Францией и Россией к лучшему решению по вопросам безопасности – вопреки установкам США», – сказал Рар.
Эксперт уверен: Шольц и далее будет убеждать Вашингтон в своей верности и несамостоятельности, но на деле немецкий лидер намерен «эмансипироваться» от США. «Отмечу, что Шольц ничего не сказал про «Северный поток – 2», несмотря на давление прессы как в США, так и в Германии. Российский газ нужен Германии экзистенциально, а для СМИ он просто символ «борьбы с Москвой», поэтому Шольц предпочитает вообще не затрагивать эту тему», – резюмировал политолог.
На вчерашней встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден дежурно заявил о необходимости сдерживания России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с ним согласился и заявил, что Берлин и Вашингтон - самые близкие союзники. Глава Белого дома пообещал, что, в случае «вторжения» России на Украину, газопровода «Северный поток – 2» больше не будет.
Есть военная угроза Украине, это серьезная угроза безопасности в Европе, и санкции против России в случае дестабилизации будут очень жесткими и всеобщими, подтвердил Шольц. Он отметил, что двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение.
При этом, американский президент констатировал: в конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности и переговоры с Россией «являются хорошим знаком». Кроме того, по мнению Байдена, американцам было бы разумно покинуть Украину. Помимо этого, лидеры США и ФРГ обсудили «вызовы мировому порядку» со стороны Китая.
Блинкен заявил о готовности США продолжить диалог с Россией по безопасности
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Соединенные Штаты готовы продолжать с Россией диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым, но Вашингтон готов и к введению санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт. В то же время мы и наши союзники готовы к тому, что будут реальные и глубокие последствия в случае, если Россия выберет продолжение агрессии», – цитирует ТАСС Блинкена.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину
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В случае «вторжения» России на Украину газопровода «Северный поток – 2» больше не будет, заявил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.
«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда «Северного потока – 2» больше не будет», – приводит слова Байдена ТАСС.
Глава американской администрации отказался уточнить, как Соединенные Штаты добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», – заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос.
«По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что «Северный поток – 2» не будет запущен, если Россия вторгнется [на Украину]. И эта позиция остается», – подчеркнула в свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я не стану углубляться в частные дипломатические беседы, но мы много раз говорили, что если они [Россия] вторгнутся [на Украину], он [трубопровод] не будет запущен», – вновь заявила Псаки.
В понедельник вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек не исключил отказа Берлина от «Северного потока – 2» из-за эскалации на Украине. Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если гипотетическое «вторжение» России на Украину все же произойдет, то газопровод «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
США пригрозили лишить Россию доступа к ключевым технологиям
Если Россия «вторгнется» на Украину, то лишится доступа к ключевым технологиям из-за санкций, заявил замглавы минфина США Адевале Адейемо.
Адейемо сообщил, что подготовлен «набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе». По его словам, Россию отрежут от «ключевых технологий». Как заявили в Вашингтоне, «экономика России пострадает», если Россия «предпримет действия по вторжению на Украину», передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Санкции, как заявил Адейемо, окажутся «гораздо более значительными», чем те, что ввели в 2014 году. США полагают, что Китай не сможет «дать России то, чего у них нет», поскольку «есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и союзников» Вашингтона. К этим технологиям «у Китая нет доступа», заявил Адейемо.
Он сказал, что «представители российских элит, которых отрежут от глобальной финансовой системы», вкладывают «свои деньги» не в Китай, а в «Европу и США». «Мы отрежем их и их семьи от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить их возможности вести бизнес так, как они делали это в прошлом», – сказал он.
Вашингтон полагает, что «спектр мер окажет существенное влияние». Как заявил Адейемо, «США и Европа действуют вместе» и «окажут влияние не только на всю российскую экономику, но также окажут прямое влияние на президента Путина, который связан с российской экономикой».
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США
Поддержка Китаем требований России в предоставлении США гарантий безопасности свидетельствует о наступлении наихудших времен для США, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США», – пояснил эксперт в статье для «Главреда», передает РИА «Новости».
Объединение Москвы и Пекина для противодействия «дестабилизирующим действиям» Вашингтона означает конец однополярного мира и окончание гегемонии США. Теперь за международную безопасность будет ответственна не только одна страна.
Теперь Штатам придется искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения под контроль ЕС. Иначе может начаться период региональных войн, а Украина станет лишь одной из участниц, считает эксперт.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. В начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В США выразили готовность продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил о готовности страны продолжать обсуждать предложенные Москвой гарантии безопасности в Европе.
Он отметил, что власти готовы к подлинному и открытому диалогу с Россией, но он должен учитывать ключевые принципы организации.
«Мы <...> готовы участвовать в действительно открытом, честном диалоге, который, как мы надеемся, даст конкретные результаты <...>. Но все, что мы делаем, должно быть основано на соблюдении ключевых принципов, тех принципов, под которыми неоднократно подписывались за последние 50 лет и даже больше все 57 государств ОБСЕ», – передает слова Карпентера ТАСС.
Напомним, в конце января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
Позже США оценили свой ответ, назвав его серьезным.
Путин информировал Макрона об ответе Москвы на «бумагу» из Вашингтона
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. В целом в общих чертах господина президента [Франции Эммануэля Макрона] я проинформировал об этом. Направим [ответ] в Вашингтон и Брюссель», – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Российский лидер указал на то, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
«Впечатление, что мы не ставили эти вопросы, [США и НАТО в своих ответах] их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Но я не считаю, что на этом наш диалог закончен», – продолжил Путин.
«Там есть вещи, о которых можно порассуждать, они, правда, носят второстепенный характер, но тем не менее. Будем добиваться [США и НАТО] ответов на ключевые [для России] вопросы [по безопасности]», – добавил российский лидер.
Президент также назвал странным нежелание западных партнеров предать огласке их ответные предложения. «Почему-то наши партнеры просят нас его (ответ) не публиковать. Согласитесь, что это странновато, правда? Если мы направили в открытую, чего же скрывать от общественности своих стран, что они нам ответили?» – указал он.
Ранее Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США обвинили Россию в подрыве принципа неделимости безопасности
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Если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности».
«Россия неоднократно ссылалась на принцип неделимости безопасности. США согласны с тем, что это важная тема для обсуждения. Однако неделимость безопасности не означает, что одна страна может угрожать применением силы другой», – приводит ТАСС слова Шерман, которую цитирует постпредство США при ОБСЕ.
«Неделимость безопасности не означает, что одна страна может вторгаться в другую и пытаться незаконно аннексировать ее территории. Неделимость безопасности не означает, что одна страна может наложить вето на выбор союза другой страной и диктовать ей решения в сфере безопасности».
«Если РФ считает, как и мы, что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то это же право должно существовать в равной степени для Молдовы, Грузии и Украины», – добавила первый заместитель госсекретаря.
Она выступила с утверждением, что Россия предпринимала действия, «которые не соответствуют ее обязательствам в рамках ОБСЕ». По версии Шерман, «если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает ту самую концепцию неделимости безопасности, на которую Россия теперь ссылается».
«Мы тепло приветствуем сегодняшнее возобновление диалога в ОБСЕ о европейской безопасности. США в полной мере поддерживают предложение действующего председателя рассмотреть в рамках диалога три блока вопросов: меры для выстраивания доверия и укрепления безопасности, предотвращение, управление и урегулирование конфликтов, невоенные аспекты безопасности», – добавила американский дипломат. По мнению Шерман, ОБСЕ является «жизненно важной площадкой для обсуждения этих вопросов».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Японцев возмутили слова посла США в Токио по поводу принадлежности южных Курил
Пользователи японского портала Yahoo News Japan активно комментировали слова поддержки по поводу принадлежности южных Курил, сказанные послом США в Токио Рамой Эмануэлем.
Дипломат заявил о единстве позиции двух стран относительно территориальной принадлежности этих островов. Он отметил, что факт того, что «Россия пренебрегает суверенитетом других стран, не нов».
Пользователи считают, что США сами причастны к потере вышеуказанных территорий. Также многие пришли к выводу, что благодаря такому союзнику вернуть острова не удастся, передает РИА «Новости».
«США в вопросе о северных территориях последовательно поддерживают позицию Японии. Другое дело, хотят ли США, чтобы эта проблема была решена и северные острова вернулись бы к Японии. Честно говоря, если решить вопрос с северными территориями, то в отношениях Японии и России других преград в них не будет. Для Соединенных Штатов лучше, чтобы проблема с северными территориями сохранялась, потому что тогда Америке будет легче удерживать Японию на своей стороне», – считает читатель под ником cor.
«Спасибо, конечно, господину послу, но хотелось бы напомнить, что не кто иной, как Соединенные Штаты изначально еще на Ялтинской конференции обещали уступить северные территории Советскому Союзу в обмен на его участие в войне с Японией. <...> Та же Россия была обманута Соединенными Штатами много раз», – написал пользователь jam.
Еще один пользователь напомнил, почему Россия и Японии навряд ли сядут за стол переговоров из-за Курил.
«Америка все только говорит. Что касается ядерных угроз, то она прекрасно понимает, что страны, обладающие атомным оружием на самоубийственную войну никогда не пойдут», – подытожили читатели.