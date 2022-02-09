ВОЗ зафиксировала рост смертности от COVID-19

За минувшую неделю коронавирусной инфекцией заразились более 19 млн человек, почти 68 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 17% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов выросло на 7%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 31 января по 6 февраля «число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 17% в сравнении с предыдущей неделей». В то же время смертность выросла на 7%. В организацию поступили сообщения о заражении 19276472 человек и смерти 67953, передает ТАСС.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей (24 – 30 января) зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 36%). В то же время в Америке, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость снизилась на 36%, 32% и 22% соответственно. В Европе, на которую приходится 58% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 7%. Смертность выросла в Юго-Восточной Азии – на 67%, Восточном Средиземноморье – на 45% и Европе – на 2%. В то же время в Африке она уменьшилась на 7%, а в Западно-Тихоокеанском регионе на 5%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1874006). Далее следуют Франция (1738189), Германия (1285375), Бразилия (1241025) и Индия (1095616). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (14090). Далее следуют Индия (7888), Россия (4686), Бразилия (4610) и Мексика (2910).

По данным ВОЗ, за неделю в мире «усилилось превалирование омикрон-варианта, и сейчас его обнаруживают практически во всех странах». «В то же время многие из государств, которые ранее сообщали о росте числа случаев заражения из-за омикрон-варианта, сейчас информировали [ВОЗ] о снижении общего числа [инфицированных]», – констатировали в организации.

В целом эксперты ВОЗ обратили внимание на быстрое распространение в мире «омикрона» и снижение доли других вариантов коронавируса. Согласно международной базе данных GISAID, «омикрон» за последние 30 дней был обнаружен при проведении анализов в 96,7% образцов биоматериала. На дельта-вариант приходится около 3,3% образцов.

В прошлую субботу ученые из итальянского Высшего института здоровья поделились результатами исследований, согласно которым, у не привитых от коронавируса смертность от COVID-19 оказалась выше в 25 раз по сравнению с людьми, получившими бустерную дозу.

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