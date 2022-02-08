Политолог: Макрон на Красной площади доказал неверие Запада в войну

«Встреча Путина и Макрона может стать первым существенным шагом к деэскалации кризиса в отношениях России с Западом и к решению украинского вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее многочасовые переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле в формате один на один.

«На встрече российский президент в очередной раз изложил позицию Москвы относительно европейской безопасности, украинского вопроса, двусторонних отношений, позиции Москвы по ситуации в Африке – что также важно для Макрона, и по другим темам», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

При этом, несмотря на расхождения по некоторым направлениям, тон встречи был примирительный. Обвинений и угроз не звучало.

«Этой встречей с Макроном Путин достаточно последовательно дезавуировал идею Запада о том, что Россия вторгнется на Украину. И французский лидер, судя по всему, склонен соглашаться с этим», – отметил аналитик.

Собеседник отдельно выделил и прогулку лидера Франции по Красной площади. «Это показывает, что Запад в целом также придерживается точки зрения о том, что войны не будет. Если бы было иначе, Макрон не стал бы так подставляться перед своими политическими партнерами и конкурентами, гуляя по центру столицы «страны-агрессора», – подчеркнул Кортунов.

Сама длительность переговоров – а они продолжались по разным данным от пяти до семи часов – также показывает, что сторонам есть что обсуждать и они готовы к диалогу, добавил собеседник. «Это куда лучше, чем недавняя встреча Лаврова с Блинкеном, которая продлилась чуть больше часа», – резюмировал эксперт.

Встреча лидеров России и Франции прошла в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.

Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.

На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Кроме того, Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.

Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.