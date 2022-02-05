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5 февраля, суббота | Последнее обновление — 16:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
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Джонсон и Макрон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров 5 февраля обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины.
Политики обсудили укрепление восточных рубежей НАТО и пришли к выводу, что необходимо единство членов альянса, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.
«Лидеры обсудили проводимую работу по укреплению восточных рубежей НАТО, которая должна гарантировать, что союзники будут полноценно защищены от злонамеренных действий России, где бы и как бы они не проявлялись», – отмечает канцелярия.
Париж и Лондон продолжат сотрудничество в вопросе выработки санкций против России в случае вторжения на Украину.
«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения России на Украину, – отмечается в документе.
При этом поиск дипломатических решений проблемы Макрон и Джонсон считают приоритетным в этой ситуации.
Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину
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Американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», – приводит текст сообщения Bloomberg РИА «Новости».
В Bloomberg заявили, что исправили ошибку, обстоятельства произошедшего расследуются.
Ранее американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Собчак: Ни один президент России не вернет Украине Крым
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Ни один президент России не вернет Украине Крым, поскольку это станет политическим самоубийством, заявила телеведущая Ксения Собчак в ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Точно так же, по ее мнению, и ни один украинский президент не откажется от прав на Крым.
«И это тупик», – делает вывод Собчак, пишет «Страна.ua».
Напомним, будучи кандидатом в президенты России, Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.
При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно». Однако позже в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.
Также Ксения Собчак, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, озвучила позицию по статусу Крыма, высказав мнение, что в России и на Украине должен быть проведен посвященный этому референдум.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Женщина-снайпер ВСУ пригрозила убивать русских в Донбассе
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Британское издание The Sun опубликовало интервью и видео с украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской: которая на видео, предположительно, стреляет в «русских сепаратистов» в Донбассе, а в интервью обещает «убивать и дальше».
На опубликованной изданием видеозаписи запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром слышен женский и мужской голоса, в поле зрения снайпера появляются несколько человек, после чего снайпер совершает несколько выстрелов по целям. По утверждению издания, видео снято в Донбассе в 2017 году, а стрелявшей из винтовки является Елена Белозерская. При этом «мишени» издание называет то «русскими сепаратистами», то «русскими солдатами», передает РИА «Новости».
В интервью Белозерская заявляет, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны». «Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десять человек, заявила изданию, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся», – говорится в статье.
Как сообщает издание, на момент записи видео Белозерская была «добровольцем», но позже вступила в ряды морской пехоты Украины. По другим данным, Белозерская и ее супруг являются резервистами украинской армии, сообщает издание.
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В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. В среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину
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Американская The Washington Post опубликовала материал, в котором собрала спекуляции о возможности «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии через Чернобыль, с севера и востока в сторону Днепра, а также с Черного моря.
В статье указано, что Россия якобы мобилизовала более 100 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной. Вашингтон и его союзники готовятся к возможной «агрессии», направляя военный персонал и технику членам НАТО вблизи Украины, сообщает американское издание The Washington Post.
На севере Украины простираются примерно 100 тыс. квадратных миль водно-болотных угодий, известных как Пинские болота, говорится в публикации. Зимой эти грязные равнины замерзают, обеспечивая устойчивое покрытие для прохода тяжелых военных машин. По мнению экспертов, в феврале замерзшая земля может предоставить российским войскам возможность для проникновения на территорию Украины через болота, что было бы стратегически важным.
Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что этот «маршрут» позволит технике избежать узких мест на дорогах. При этом он отметил, что на этой очень грязной местности существует риск столкнуться с проблемами в период с марта по апрель.
В статье говорится, что исторически болота были препятствием для войск. Однако, как считает Центр военно-морского анализа Программы изучения России (CNA), на этот раз грязный ландшафт, возможно, не станет решающим фактором.
«В то время как эти болота были отмечены как потенциальная опасность для западных войск, ведущих гипотетическую войну в СССР, и считались «непроходимыми, за исключением зимы», российские войска уже давно доказали, что они достаточно искусны в обращении с болотистой местностью», – говорится в материале. В статье также отмечается, что во время Второй мировой болота стали вызовом для немецких войск при операции «Барбаросса».
Как считает автор статьи, болота расположены в ключевом стратегическом месте: на белорусской границе. Поскольку земля замерзнет, это может дать российским войскам доступ к Киеву, который находится всего в 56 милях к югу, хотя этот самый прямой маршрут проходит через место ядерной катастрофы в Чернобыле.
Вместе с этим издание утверждает, что российские войска, «ищущие наиболее прямой путь в Киев», в Чернобыле могут столкнуться с еще одним препятствием – радиоактивностью, сохранившейся в земле со времен ядерной катастрофы 1986 года. В ноябре Украина направила пограничников для патрулирования этого района, поскольку напряженность в отношениях с Россией и Белоруссией усилилась.
Хотя вторжение с юга Белоруссии, по мнению автора материала, было бы самым прямым путем в столицу Украины, многие ожидают, что потенциальная российская военная «агрессия» также придет с северо-востока и востока, где «промосковские сепаратисты» контролируют украинскую территорию на Донбассе. Как считает автор материала, российские войска могли бы пройти через Харьков, второй по численности населения город Украины, что «делает его быстрой целью».
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Автор статьи также считает, что «еще одной точкой доступа для России» может стать Керченский пролив, который разделяет Черное и Азовское моря.
Напомним, в конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Сборная России по мини-футболу выиграла у украинцев и вышла в финал ЧЕ
Российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата, соревнования проходят в Нидерландах.
В составе сборной России голами отметились Антон Соколов (вторая минута), Андрей Афанасьев (15), Артем Ниязов (31), передает ТАСС.
У украинской команды голы забили Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35).
Вратарь российской сборной на 39-й минуте Дмитрий Путилов отбил удар с пенальти.
Команды впервые с 2007 года встретились на крупном турнире, до этого последняя встреча проходила в январе 2008 года на международном турнире в Екатеринбурге.
Российская команда вышла в финал впервые с 2016 года. Тогда россияне уступили испанской сборной со счетом 3:7.
Последний раз сборная России побеждала на чемпионате Европы в 1999 году.
Израиль заблокировал поставки Украине оружия из Прибалтики
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Киеву системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишут СМИ.
Издание The Washington Times пишет со ссылкой на Breaking Defense, что минобороны Израиля пригрозило Латвии, Эстонии, Литве отказать в любом разрешении на поставку Украине оружия израильского производства, передает REGNUM.
Указывается, что этот шаг якобы вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать свои отношения с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле».
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
В Германии также призвали Киев к сдержанности в обсуждении поставок оружия.
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В Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей
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Термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что ошибка Bloomberg – это «прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», передает РИА «Новости».
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также предложил ввести термин «блумберг-ньюс» для обозначения фейковых новстей.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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СМИ сообщили от отключении в феврале Украины от энергосетей России и Белоруссии
Украина в конце февраля в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, пишут СМИ.
По данным издания Welt, всего планируется два тестовых отключения – с 24 по 26 февраля и летом, передает РИА «Новости».
Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге: «Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Евросоюзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году».
Указывается, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии.
При этом в «Укрэнерго» заявили, что украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.
Ранее в Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины.
Напомним, Украина собирается до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что на саммите Украина – ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Евросоюза.
При этом в ноябре 2021 года Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
В Германии опубликовали «план» России по «присоединению» Украины
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Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины, при этом там же приводится комментарий посольства России в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.
В посольстве заявили Bild, что опубликованный изданием «план» – это «странная смесь из спекуляций и слухов», которые дипломаты принципиально не комментируют, передает РИА «Новости».
Издание утверждает, что Россия якобы планирует «вторжение» в феврале или марте, а в случае успешной военной фазы приступит к созданию «марионеточного пророссийского правительства».
В перечисленных «планах» – осада городов, избрание новой «лояльной» Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.
Издание утверждает, что конечная цель Москвы – создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.
Публикация появилась после ночного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
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До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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Захарова о публикациях Bloomberg и Bild: Это придумали настоящие извращенцы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» России на Украину, заявив, что такое могли придумать только «настоящие извращенцы».
Захарова написала в Facebook, что «в Киеве монумент «Родина-Мать» озарился цветами государственного флага, акция состоялась в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».
«Удачно получилось, что (монумент) не снесли», – отметила она.
«Врагом», по словам Захаровой, в Киеве, вероятно, считают Москву: «Ясное дело, Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину».
Кроме того, «немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – подытожила Захарова.
Она также вернулась к символике акции: «Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать». Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям – раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе. Во-вторых, поборники «единства Украины» провели свое мероприятие аккурат к знаменательной дате – очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР».
«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше», – заключила Захарова.
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Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
-
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С парковки в Киеве пропали 68 автомобилей Верховного суда Украины
Верховный суд Украины заявил о пропаже с парковочной площадки ведомства 68 автомобилей на сумму более 12,5 млн гривен (445 тыс. долларов).
«В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12523569 гривен, которые принадлежали Верховному суду Украины», – приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.
По факту пропажи Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.
Напомним, в понедельник во Франции признали неконкурентоспособность экономики Украины, одной из причин которой является коррупция. Отметим, борьба с коррупцией стала одним из требований ЕК для выделения Киеву очередного транша финансовой помощи.
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В НАТО ответили на вопрос о расколе в альянсе
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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выступил с утверждением, что в альянсе якобы нет раскола. При этом он отметил, что решение некоторых стран НАТО снабжать Украину оружием не должно разделять союзников.
«У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине», – приводит слова замгенсека альянса РИА «Новости».
В то же время он отметил, что решение некоторых стран НАТО снабжать Украину оружием не должно разделять союзников. Джоанэ также сообщил, что альянс решил направить на Украину команду экспертов по кибербезопасности для борьбы с «дезинформацией», которую якобы распространяет Россия.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
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Напомним, во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Названа причина «пропажи» 68 автомобилей Верховного суда Украины в Киеве
Руководитель аппарата Верховного суда Украины Ольга Булка сообщила, что 68 автомобилей ведомства были планово перемещены на другую стоянку во исполнение предписания Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи с требованиями пожарной безопасности.
«Машины [со стоянки] Верховного суда не воровали. 68 автомобилей были планово перемещены на другую стоянку Верховного суда во исполнение предписания ГСЧС Украины (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) в связи с пожарной опасностью, они закрывали проезд машин пожарной безопасности в здания Верховного суда. До перемещения каждая машина была опломбирована», – приводит слова руководителя аппарата Верховного суда Украины ТАСС.
Она сообщила, что страница в соцсети Facebook, на которой было опубликовано уведомление об исчезновении автомобилей, не является официальной страницей Верховного суда Украины. По словам Ольги Булки, эту страницу после реформы Верховного суда создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.
Накануне появилась информация, что с парковки в Киеве пропали 68 автомобилей Верховного суда Украины, стоимость около 445 тыс. долларов. По факту пропажи Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.
В НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время»
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Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу France24.
«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», – приводит слова замгенсека альянса РИА «Новости».
По словам Джоанэ, для вступления Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, которого на сегодняшний день нет. Он также заявил, что альянс поддерживает Киев, но не будет участвовать в военных действиях на Украине.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО».
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Напомним, во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Глава посольства США в Киеве призвала Украину «продолжать путь в НАТО»
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Украина должна продолжать путь в НАТО, заявила временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин в интервью в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», транслируемого в YouTube.
«Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину (вступать ли в НАТО – прим. ВЗГЛЯД), и также согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить. Я твердо убеждена, мы [в администрации США] твердо убеждены, что эта политика должна продолжаться и дальше, и мы очень счастливы, что Украина хочет идти по этому пути. И сейчас Украина делает необходимые шаги, чтоб стать членом НАТО. Сделаны ли они уже? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтоб в конце концов присоединиться к НАТО», – приводит слова Квин РИА «Новости».
При этом временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине выразила мнение, что Киеву стоит набраться «немного терпения», чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть. Отвечая на вопрос о том, стоит ли Украине надеяться на членство в НАТО, Квин ответила утвердительно.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе.
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Напомним, во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
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