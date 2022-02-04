США пообещали «ущерб интересам Китая» в случае конфликта в Европе

Эксперты указали на пустословие Нуланд в вопросе трактовки неделимости безопасности

«Слова о готовности США обсуждать с Россией неделимость безопасности – это пустая декларативность, на деле нет никакого пространства для диалога», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.

«Со стороны США довольно иронично звучат заявления о том, что некая неделимость безопасности все-таки предполагается в контексте НАТО и ОБСЕ. Однако все понимают, что для США – это словесный трюк и пустая декларативность», – сказал американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что Белый дом не намерен вести с Москвой серьезные переговоры и гарантировать России безопасность на границе с Восточной Европой. «При этом Вашингтон осознает, что решать вопросы безопасности в Европе без России невозможно, поэтому не хочет полностью закрывать окно диалога с Москвой», – добавил собеседник.

По словам аналитика, Запад будет и впредь обвинять Россию в нарушении безопасности в Европе и в то же время выражать готовность обсуждать принцип неделимости безопасности с Москвой. «Мы видели ответы США и НАТО в газете El Pais – судя по всему, никакого существенно широкого пространства для диалога с Россией Вашингтон не приемлет», – заметил политолог.

Что касается слов Нуланд о том, что Россия якобы угрожает безопасности Европы, «вторглась в Грузию и держит войска в Молдавии вопреки воле правительства республики», Дудаков пояснил: попытки США представить миротворческие операции российских войск как «агрессию» выглядят лицемерно.

«Я соглашусь с Нуланд только в том, что война не нужна никому: ни России, ни Украине, ни простым гражданам США. Но возникает встречный вопрос: зачем тогда политические кланы США разжигают околоукраинскую ситуацию так сильно, что конфликт по-прежнему возможен? Все же понимают, что столкновение ничем хорошим не закончится ни для одного из его участников», – подчеркнул Дудаков.

В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов уверен, что у США в любом случае будет своя интерпретация неделимости безопасности. «Они скажут, что этот принцип в полной мере должен относиться к Украине и Грузии, и что Россия сама создала угрозы безопасности этим странам. Здесь, конечно, будет некая полемика относительно того, как надо понимать этот принцип. Но тем не менее отказаться от него США не могут», – указал он.

«А в случае с Грузией и Молдавией Нуланд говорит не о безопасности США, а о том, что сами эти страны должны чувствовать себя в безопасности. Если же этого не происходит, то проблема, по мнению Вашингтона, заключается в России. Удобная позиция», – заключил собеседник.

В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.

«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.

«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.

«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.

Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч военнослужащих направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.

При этом Нуланд утверждала, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.

На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены в этом в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

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