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22 января, суббота | Последнее обновление — 21:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россиянки победили в стрельбе из пневматической винтовки на этапе Гран-при ISSF
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Захарова назвала публикацию о «просьбе Китая не нападать на Украину» операцией спецслужб США
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Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, является операцией американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси (https://www.vesti.ru/article/2172930) от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия. Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», – подчеркнула Захарова.
Как добавила официальный представитель МИД России, агентство в своем материале не приводит, пусть даже анонимных, ни российских, ни китайских источников; названным в материале «дипломатом в Китае» являются американцы; кроме этого Bloomberg не обращался за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.
«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем». И вот вроде, по их логике, прекрасный момент – Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает... но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле», – подчеркнула Захарова.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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Эксперт объяснил просьбу США не публиковать письменный ответ на требования России
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Американцы не намерены предавать огласке свой ответ на требования Москвы по гарантиям безопасности, взаимопонимания по этому вопросу не будет, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, объясняя соответствующую просьбу Вашингтона к МИД РФ.
«По всей видимости, комментировать дальнейшие ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности будут пресс-службы и официальные представители Вашингтона. И мы поймем, что они понимают наши предложения по-разному. Я не жду никакого прорыва. Взаимопонимание здесь невозможно», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции. Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
Дробницкий напомнил, что ранее произошло «опубличивание» российской позиции, что «не является характерным для дипломатии». «Это было беспрецедентное событие, правда, это решение было принято в беспрецедентных условиях. Но в целом обычно такого рода корреспонденция не публикуется», – подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, предположения американцев о предстоящем обнародовании их письменного ответа на предложения Москвы возникли после беседы Лаврова с журналистами по итогам встречи с Блинкеном. По словам Лаврова, правильнее было бы обнародовать письменный ответ Вашингтона. С этой просьбой он обращался к Блинкену. «Американцы услышали эти слова Лаврова и сочли, что русские будут публиковать этот ответ. Но они решили, что публикации быть не должно, это дипломатическая переписка, а не конечный текст договора», – предположил Дробницкий.
Кроме того, как напомнил эксперт, американцы изначально заявляли о том, что начавшемуся переговорному процессу по поводу гарантий Москве не поможет его публичность. «Позиция США понятна, они вообще не любят публичности. Документы публикуются через несколько лет и то не всегда. Потом, когда с них снят гриф секретности, их находят в архивах историки», – напомнил собеседник.
В середине декабря МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора – с США и членами альянса – предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.
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В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения России на Украину
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Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, сообщает Bloomberg.
В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.
Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.
Другие источники заявили агентству, что в этот период Россия может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Зеленскому не понравилось намерение США эвакуировать американцев с Украины
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На следующей неделе США, вероятно, начнут эвакуацию семей персонала посольства в Киеве, сообщают источники.
Как сообщает CNN, посольство «попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать». По данным телеканала, США заявили Киеву, что эвакуацию семей дипломатов из посольства «скорее всего, начнут на следующей неделе». Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Зеленский считает эвакуации «чрезмерной реакцией», передает РИА «Новости».
Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.
США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы
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США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.
Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.
Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.
Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».
Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме
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Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС Кая-Ахима Шенбаха со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», – написал Николенко в своем Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
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В США заявили о признаках потепления в отношениях с Россией
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Отсутствие ультиматумов и примирительный тон на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы, сообщает New York Times.
«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент России Владимир] Путин готов применить военную силу», – отмечается в статье NYT.
Также журналисты издания назвали обещание США предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности самым четким итогом минувших переговоров. В статье опубликованы мнения американских политиков, которые считают, что Москва запросила письменный ответ специально для Путина, который хочет увидеть позицию США своими глазами.
Авторы статьи увидели некий оптимизм у Блинкена. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки госсекретарь США увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».
Между тем, советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают встречу в Париже уже на будущей неделе, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины, пишет «Коммерсант».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
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Генсек ООН оценил вероятность «вторжения» России на Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Гутерреша спросили, каким был бы его призыв к главе российского государства Владимиру Путину. Генсек ответил, что «не должно быть никакого военного вмешательства». По его словам, «дипломатия должна решать проблемы». Комментируя вероятность «вторжения», Гутерреш сказал: «Надеюсь, что это не произойдет. Я убежден, что это не произойдет и надеюсь, что окажусь прав».
Он также прокомментировал переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном. «Для меня главное, чтобы этот диалог привел к успешному разрешению, которое заключается в деэскалации и окончании этого кризиса. Это наша цель», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как заявил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».
Напомним, МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии.
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Генерал ВСУ описал сценарий быстрого присоединения Украины к России
Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», – приводит РенТВ слова Кривоноса.
Генерал подчеркнул, что первый эшелон вертолетов может миновать зону разведки украинской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. Затем военно-транспортные вертолеты приземлятся в аэропортах, при этом все эти события произойдут очень быстро.
Ранее Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии
Требование российской стороны о выводе войск Североатлантического альянса с территории Болгарии и Румынии неприемлемо для НАТО, заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску.
«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», – сказала Лунгеску, передает ТАСС со ссылкой на Agence Fance-Presse.
Ранее МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, якобы превратит эти государства во «второсортных» членов альянса.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможным
Крым никогда не вернется под контроль Украины, заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.
Шенбах принимал участие в конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Комментируя ситуацию на Украине, Шенбах заявил, что «крымского полуострова нет, он никогда не вернется». «Это факт», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. МИД Украины счел неприемлемыми его заявления.
Кулеба прокомментировал отказ Германии отправлять Украине оружие
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению России от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кулебы в Twitter.
По словам украинского политика, Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России. Он, отметил, что для сдерживания России сейчас прилагаются огромные усилия
«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», – отметил Кулеба.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Швыдкой назвал новые украинские санкции оскорблением самих украинцев и их культуры
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Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и умаляют значимость их культуры, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Новые санкции, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский против компании «Русские сезоны» и фонда «Национальное культурное наследие» – это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории. С моей точки зрения, и эти санкции, и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, русских фильмов, равно как и запрет на русскую прессу – все это оскорбительно, прежде всего, по отношению к украинской культуре и украинской публике», – передает РИА «Новости» его слова.
Швыдкой добавил, что подобные запреты и ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Украины «глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка». По его словам, такого рода ограничения и запреты можно вводить только тогда, когда есть «серьезная неуверенность» в том, что национальная культура украинцев достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.
«С таким же успехом нужно запрещать распространение на Украине английской, немецкой, французской культуры. Я думаю, что все это не на пользу, прежде всего, самим гражданам Украины», – сказал он.
При этом Швыдкой подчеркнул, что не следует забывать о значительной части украинского населения, украинских гражданах, которые являются этническими русскими и имеют право на пользование собственным языком и на доступ к собственной культуре. По словам эксперта, существование санаций нарушает «всевозможные европейские законы».
«В данном случае я, к сожалению, думаю только о том, что великая украинская культура ставится в положение слабого феномена мировой художественной жизни, которая может проиграть некой более сильной культуре. Это огромная ошибка и серьезное заблуждение», – заключил он.
Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
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