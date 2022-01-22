Захарова назвала публикацию о «просьбе Китая не нападать на Украину» операцией спецслужб США

Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, является операцией американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси (https://www.vesti.ru/article/2172930) от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия. Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», – подчеркнула Захарова.

Как добавила официальный представитель МИД России, агентство в своем материале не приводит, пусть даже анонимных, ни российских, ни китайских источников; названным в материале «дипломатом в Китае» являются американцы; кроме этого Bloomberg не обращался за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.

«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем». И вот вроде, по их логике, прекрасный момент – Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает... но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле», – подчеркнула Захарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине.

До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.

Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.

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