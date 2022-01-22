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В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения России на Украину
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Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, сообщает Bloomberg.
В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.
Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.
Другие источники заявили агентству, что в этот период Россия может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе
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Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов президента Украины Владимира Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Глава Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».
«Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!» – заявил мэр в телеграм-канале.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание, назвав его обычным примером и гипотетическим сценарием.
«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».
«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – уточнил Никифоров.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение РФ», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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Зеленскому не понравилось намерение США эвакуировать американцев с Украины
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На следующей неделе США, вероятно, начнут эвакуацию семей персонала посольства в Киеве, сообщают источники.
Как сообщает CNN, посольство «попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать». По данным телеканала, США заявили Киеву, что эвакуацию семей дипломатов из посольства «скорее всего, начнут на следующей неделе». Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Зеленский считает эвакуации «чрезмерной реакцией», передает РИА «Новости».
Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.
Эксперт объяснил просьбу США не публиковать письменный ответ на требования России
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Американцы не намерены предавать огласке свой ответ на требования Москвы по гарантиям безопасности, взаимопонимания по этому вопросу не будет, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, объясняя соответствующую просьбу Вашингтона к МИД РФ.
«По всей видимости, комментировать дальнейшие ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности будут пресс-службы и официальные представители Вашингтона. И мы поймем, что они понимают наши предложения по-разному. Я не жду никакого прорыва. Взаимопонимание здесь невозможно», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции. Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
Дробницкий напомнил, что ранее произошло «опубличивание» российской позиции, что «не является характерным для дипломатии». «Это было беспрецедентное событие, правда, это решение было принято в беспрецедентных условиях. Но в целом обычно такого рода корреспонденция не публикуется», – подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, предположения американцев о предстоящем обнародовании их письменного ответа на предложения Москвы возникли после беседы Лаврова с журналистами по итогам встречи с Блинкеном. По словам Лаврова, правильнее было бы обнародовать письменный ответ Вашингтона. С этой просьбой он обращался к Блинкену. «Американцы услышали эти слова Лаврова и сочли, что русские будут публиковать этот ответ. Но они решили, что публикации быть не должно, это дипломатическая переписка, а не конечный текст договора», – предположил Дробницкий.
Кроме того, как напомнил эксперт, американцы изначально заявляли о том, что начавшемуся переговорному процессу по поводу гарантий Москве не поможет его публичность. «Позиция США понятна, они вообще не любят публичности. Документы публикуются через несколько лет и то не всегда. Потом, когда с них снят гриф секретности, их находят в архивах историки», – напомнил собеседник.
В середине декабря МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора – с США и членами альянса – предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.
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США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы
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США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.
Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.
Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.
Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».
Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Эксперт: Берлин заблокирует поставку эстонских гаубиц Украине
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«Украина испытывает нехватку более мощных орудий калибра 152 мм, а поставка старых советских гаубиц калибра 122 мм никак не усилит ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Фролов. Ранее Эстония начала процедуру передачи Украине советских пушек 70-х годов выпуска.
«В отличие от присланных из Британии противотанковых комплексов, которые еще как-то можно рассматривать в качестве оборонительного вооружения, гаубицы уже точно наступательное оружие», – сказал главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Кроме того, напомнил эксперт, размещать 122-миллиметровые гаубицы около линии фронта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. «Вдоль линии соприкосновения нельзя размещать орудия калибра больше 85 миллиметров. Если же Украина не собирается стягивать в Донбасс гаубицы, которые получит у Эстонии, то тогда непонятно, зачем вообще они ей нужны. Передавать такое оружие Киеву, просто «чтобы было» – это странно», – указал собеседник.
«Вообще 122 мм – это ходовой калибр, и украинцы не испытывают недостатка ни в таких орудиях, ни в боеприпасах. Вот если бы речь шла о поставке калибра покрупнее – 152 мм, то это имело бы смысл для украинской армии. А отправка эстонских гаубиц погоды не сделает», – подчеркнул эксперт.
Что касается технических моментов, то состояние этих гаубиц неплохое, предположил Фролов. «Их состояние не должно сильно отличаться от того, в каком их сбывала Германия – вероятнее всего, из орудий редко стреляли и аккуратно хранили», – сказал собеседник.
В любом случае немцы вряд ли дадут добро на такую поставку, уверен Фролов. «Берлин блокирует все поставки наступательных вооружений со стороны НАТО. А «зеленый свет» на поставку 122-мм гаубиц означал бы прямой подрыв Минских соглашений, одним из гарантов которых является как раз Германия», – детализировал собеседник. Если переговоры глав дипломатий России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена закончатся неудачей, это может несколько развязать руки Берлину в плане военной помощи Украине, предположил собеседник.
В пятницу Deutsche Welle сообщила, что Германия получила запрос от Эстонии на одобрение поставок Украине 122-миллиметровых гаубиц, произведенных в СССР в 1970-х годах для нужд армии ГДР. Запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании», сообщила пресс-секретарь минобороны ФРГ. Процедура согласования также будет скоординирована с Хельсинки, поскольку в 90-е годы власти объединенной Германии продали пушки Финляндии, которая затем перепродала их Эстонии.
Напомним, что до сих пор Берлин отказывался поставлять Украине летальное оружие. Это также относится и к оборонительному вооружению, если его можно использовать в качестве летального. Канцлер Олаф Шольц заявлял, что эта «политическая линия остается неизменной».
Вместе с тем Британия уже успела поставить Украине на этой неделе «тысячи легких противотанковых ракет». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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Генсек ООН оценил вероятность «вторжения» России на Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Гутерреша спросили, каким был бы его призыв к главе российского государства Владимиру Путину. Генсек ответил, что «не должно быть никакого военного вмешательства». По его словам, «дипломатия должна решать проблемы». Комментируя вероятность «вторжения», Гутерреш сказал: «Надеюсь, что это не произойдет. Я убежден, что это не произойдет и надеюсь, что окажусь прав».
Он также прокомментировал переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном. «Для меня главное, чтобы этот диалог привел к успешному разрешению, которое заключается в деэскалации и окончании этого кризиса. Это наша цель», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как заявил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».
Напомним, МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии.
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Белый дом подтвердил планы по передаче вертолетов Ми-17 Украине
Белый дом подтвердил информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Сообщалось, что США намерены передать пять вертолетов Украине, которые ранее были закуплены для Афганистана. В начале декабря в Киеве заявили, что хотели бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине.
Белый дом рассматривал варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова, заявлялось тогда.
Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.
В Германии же заявили, что власти страны пока не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
Ми-17 - экспортный вариант МИ-8 – российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире, входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации.
Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможным
Крым никогда не вернется под контроль Украины, заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.
Шенбах принимал участие в конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Комментируя ситуацию на Украине, Шенбах заявил, что «крымского полуострова нет, он никогда не вернется». «Это факт», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. МИД Украины счел неприемлемыми его заявления.
Лебедев с иронией отнесся к украинским санкциям
Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение Украины ввести против него санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о персональных санкциях против Лебедева, передает РИА «Новости».
«Зая, теперь я могу спать спокойно», – заявил в Telegram Лебедев, комментируя новость о пятилетних санкциях против него. Санкции, в частности, предусматривают «блокирование активов» и «предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».
Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
В США заявили о признаках потепления в отношениях с Россией
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Отсутствие ультиматумов и примирительный тон на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы, сообщает New York Times.
«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент России Владимир] Путин готов применить военную силу», – отмечается в статье NYT.
Также журналисты издания назвали обещание США предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности самым четким итогом минувших переговоров. В статье опубликованы мнения американских политиков, которые считают, что Москва запросила письменный ответ специально для Путина, который хочет увидеть позицию США своими глазами.
Авторы статьи увидели некий оптимизм у Блинкена. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки госсекретарь США увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».
Между тем, советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают встречу в Париже уже на будущей неделе, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины, пишет «Коммерсант».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
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В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме
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Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС Кая-Ахима Шенбаха со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», – написал Николенко в своем Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
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