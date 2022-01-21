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Блинкен: Россия уверила в отсутствии планов вторгаться на Украину, но нужны доказательства
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, однако США нужны более весомые доказательства, сообщил сам шеф американской дипломатии Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
«Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем, а это – дела и поступки», – передает ТАСС его слова.
Госсекретарь США отметил, что США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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В Киеве опустели полки магазинов после слов Зеленского о войне
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне.
По словам депутата, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями.
«Новус» на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», – заявил депутат в Telegram.
В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предположил, что Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией.
«Знаю точно, что (люди) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», – высказался Кива в в Telegram.
Он также усомнился, что простые украинцы найдут стимулы для участия в боевых действиях. «А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <...> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», – посетовал политик.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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Зеленский заявил о возможной «оккупации» Россией Харькова
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Если Россия все же решится на «вторжение» на Украину, то только в тех регионах, с которыми сильна историческая связь, например, Харьков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
«Скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они будут собираться это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», – цитирует президента Украины «Cтрана.ua».
По его мнению, очередную эскалацию, если таковая произойдет, Москва снова будет пытаться оправдать защитой русскоязычного населения.
«России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет просто, это будет началом крупномасштабной войны», – пояснил президент Украины.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения Зеленского.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
Захарова оценила «пассажи» США «нечеловеческой лжи и глупости»
В заявлениях Госдепа о российской «дезинформации» есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», – заявила она в Telegram.
Также Захарову поразил «тезис», согласно которому нет «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины». Она напомнила «личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: «Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел...». Захарова пояснила, что Аваков сказал это в 2014 году, а «хлопцы» – это «карательные отряды» с форменными нашивками, «повторяющими символику СС».
Кроме того, «с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». При этом, как отметила Захарова, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное»: из «20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО», а «из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО». «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», – заявила она.
Представитель МИДа заявила, что не желает разбираться, «чего здесь больше – вранья или безграмотности». Однако она подчеркнула, что «знает одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».
Напомним, госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
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Памфилова резко высказалась о персональных санкциях США
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей «глубоко наплевать» на возможные санкции США в отношении нее.
«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».
Ранее американские конгрессмены предложили ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщала газета The Washington Post.
Также в списке санкций значатся глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Ранее США пообещали Москве «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». При этом рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что турецкая сторона предлагает организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского «с глазу на глаз».
«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», – передает РИА «Новости» слова турецкого политика.
Эрдоган отметил, что придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Киев, но даты уточнять не стал.
Ранее президент Турции Эрдоган пригласил своих коллег из России и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно.
Рогозин сравнил планы построить на Украине космодром с полетом Вакулы на черте
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Рогозин в Telegram обратил внимание на сообщения СМИ о том, что «украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря». Свой пост в Telegram с этой новостью он сопроводил отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого по книге Николая Гоголя. В опубликованном фрагменте фильма кузнец Вакула седлает черта и взлетает на нем.
Нвапомним, Рогозин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России», заявил: «Ну что ж. Коли так, подходите ближе». Свое сообщение в Telegram он сопроводил видеоотрывком из советского мультфильма про Маугли.
В Госдуме обсудят проект обращения к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР
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Необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», – отметил Володин в Telegram.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, НАТО хочет оккупировать Украину. «И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», – отметил спикер Госдумы.
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В декабре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова после высказываний главы МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине с иронией задалась вопросом, кто выдал министру диплом.
«Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар», – написала Захарова в Telegram.
В этой связи она задала британскому министру «три вопроса от российских коллег». «1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными, или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» – задалась вопросом она.
Также она спросила, какое учебное заведение выдало Трасс диплом.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предупредила, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане, если «вторгнется» на Украину.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Эстония попросила у Германии разрешения передать Украине выпущенные в ГДР гаубицы
Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину, заявила пресс-секретарь министерства обороны Германии.
По ее словам, запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании». Процесс должен быть скоординирован с Финляндией, сообщает Deutsche Welle.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию «в кратчайшие сроки» предать Киеву военные корабли и современные системы противовоздушной обороны. В середине декабря появились сообщения, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно якобы заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Германия якобы помешала поставкам оружия Киеву по линии НАТО.
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Блинкен назвал ситуацию вокруг Украины «кризисом с глобальными последствиями»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Берлине заявил, что сложившаяся ситуация вокруг Украины является «кризисом с глобальными последствиями», он требует внимания и действий международного сообщества.
«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры в Европе весьма сосредоточены на том, что происходит на Украине. Это больше, чем конфликт между двумя странами. Это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями. И это требует внимания и действий международного сообщества уже сегодня», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Совбезе Украины заявили, что Россия не будет совершать военное вторжение на Украину, такой вариант развития событий невозможен для Москвы.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Блинкен заявил о «вызове европейской безопасности» со стороны России
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Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США якобы стремились к позитивным отношениям с Россией, но Москва отвергала инициативы Вашингтона.
Госсекретаря спросили, собирается ли он «проявить добрую волю по отношению к России» на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Блинкен заявил, что США «демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
По его версии, США хотели бы видеть Россию, «которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу». Он сказал, что речь идет о «проблемах, влияющих на всех наших граждан». В частности, Блинкен назвал «борьбу с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий».
«Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям», – заявил он. добавив, что «в течение многих лет НАТО обращалось к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения». Однако, как утверждает глава Госдепа, Москва отвечала «отказом».
По его словам, «в последние годы проблемой было не НАТО». НАТО – «оборонный альянс, который действует при полной прозрачности, и это добровольный альянс», заявил он. «Дело в России», – сказал Блинкен, добавив, что «Россия по-настоящему бросила вызов европейской безопасности».
Напомним, Блинкен сообщил, что в Женеве намерен призвать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над архитектурой безопасности Европы. При этом госсекретарь сказал, что не ожидает прорывов от переговоров.
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