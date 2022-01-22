Генсек ООН оценил вероятность «вторжения» России на Украину

Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай неадекватных действий Киева

Руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя непредсказуемо, в связи с этим необходимо надежно защитить границу с этой страной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область.

«С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится на Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности – и на случай, не дай бог, военных действий, нам надо определяться», – передает БелТА его слова.

Глава Белоруссии заметил, что почти 1,5 тыс. км южной границы Белоруссии и Украины – это немалая протяженность. «Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить», – сказал он.

Лукашенко добавил, что в пятницу в ходе поездки в Брестскую область он обсудит вопросы безопасности государства. «Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ», – отметил президент.

При этом Лукашенко заявил, что на сегодняшний день «из души украинской нации вырывают память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы». «Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. Мы помним Хатынь, помним, что произошло <...>, кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается», – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, президент отметил, что в Белоруссии хорошо видят то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны сегодня, но важно также «спрогнозировать ситуацию на будущее». «Поэтому мудрая поговорка: хочешь мира – готовься к войне. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить», – заключил Лукашенко.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.