Посольство Китая опровергло «просьбу» Си Цзиньпина к Путину «не нападать на Украину»

|
23 января, воскресенье | Последнее обновление — 12:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками
Разделы
Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран.
Подробности...
Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он - бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
Подробности...
Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
Подробности...
Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Посольство Китая опровергло «просьбу» Си Цзиньпина к Путину «не нападать на Украину»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Публикация американских СМИ о якобы просьбе главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр является фейком и провокацией, сообщило посольство Китая в Москве.
«Публикация Bloomberg о том, что якобы председатель КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», – приводит ТАСС сообщение посольства.
Подчеркивается, что Китай выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских договоренностей.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация агентства Bloomberg является операцией американских спецслужб.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения России на Украину
|
|
Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, сообщает Bloomberg.
В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.
Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.
Другие источники заявили агентству, что в этот период Россия может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генерал ВСУ описал сценарий быстрого захвата Киева Россией
|
|
Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», – приводит РенТВ слова Кривоноса.
Генерал подчеркнул, что первый эшелон вертолетов может миновать зону разведки украинской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. Затем военно-транспортные вертолеты приземлятся в аэропортах, при этом все эти события произойдут очень быстро.
Ранее Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
-
В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме
|
|
Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС Кая-Ахима Шенбаха со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», – написал Николенко в своем Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР заявили о скоплении более 100 тысяч украинских военных на линии соприкосновения
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса, а также заявил о скоплении 120 тыс. военных и техники у линии соприкосновения.
Высказываясь о возможности провокации со стороны Киева, он заметил, что совокупность фактов говорит о том, что «подготовка велась достаточно определенными составляющими».
«Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находится у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания…», – заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live» на YouTube, передает РИА «Новости».
По словам главы ДНР, у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тысяч украинских военных, постоянно в район поступает военная техника.
«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны - порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе 100 километров (от границы с РФ), плюс-минус», – отметил Пушилин, добавив, что постоянно поступает техника.
-
При этом поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако стопроцентного подтверждения этих сведений пока нет, сообщил глава ДНР.
«Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень острожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет», – заявил Пушилин.
Он также подчеркнул, что вопреки истерике в западных СМИ, ДНР не готовит наступление в украинскую сторону, но со своей стороны готовы к нападению со стороны Украины.
Ранее заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кулеба прокомментировал отказ Германии отправлять Украине оружие
|
|
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению России от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кулебы в Twitter.
По словам украинского политика, Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России. Он, отметил, что для сдерживания России сейчас прилагаются огромные усилия
«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», – отметил Кулеба.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
|
|
Соединенным Штатам следует отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет, выразил мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.
Автор материала выразил уверенность, что «попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», передает РИА «Новости».
По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. «И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период – например, 25 лет <…> кажется очень разумной», – добавил он.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
-
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Швыдкой назвал новые украинские санкции оскорблением самих украинцев и их культуры
|
|
Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и умаляют значимость их культуры, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Новые санкции, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский против компании «Русские сезоны» и фонда «Национальное культурное наследие» – это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории. С моей точки зрения, и эти санкции, и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, русских фильмов, равно как и запрет на русскую прессу – все это оскорбительно, прежде всего, по отношению к украинской культуре и украинской публике», – передает РИА «Новости» его слова.
Швыдкой добавил, что подобные запреты и ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Украины «глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка». По его словам, такого рода ограничения и запреты можно вводить только тогда, когда есть «серьезная неуверенность» в том, что национальная культура украинцев достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.
«С таким же успехом нужно запрещать распространение на Украине английской, немецкой, французской культуры. Я думаю, что все это не на пользу, прежде всего, самим гражданам Украины», – сказал он.
При этом Швыдкой подчеркнул, что не следует забывать о значительной части украинского населения, украинских гражданах, которые являются этническими русскими и имеют право на пользование собственным языком и на доступ к собственной культуре. По словам эксперта, существование санаций нарушает «всевозможные европейские законы».
«В данном случае я, к сожалению, думаю только о том, что великая украинская культура ставится в положение слабого феномена мировой художественной жизни, которая может проиграть некой более сильной культуре. Это огромная ошибка и серьезное заблуждение», – заключил он.
Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
Главком ВМС Германии ушел в отставку после высказываний о Крыме
|
|
Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщилo немецкое издание Bild.
Согласно имеющимся у издания сведениям, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку Шенбаха, передает ТАСС.
В ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Он отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает», передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.
Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.
Как сообщалось, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва обвинила МИД Британии в провокациях и дезинформации по Украине
|
|
Внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
«Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига*», – приводит текст заявления МИД России ТАСС.
Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
В Форин оффисе также выступили с утверждением, что «российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины в 2012–2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины в 2010–2012 годах и главу администрации бывшего президента Украины [Виктора] Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Николая Азарова, премьер-министра Украины в 2010–2014 годах». При этом, по версии Лондона, некоторые из указанных лиц «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину».
Глава Форин оффиса Лиз Трасс в связи с этим призвала Москву к снятию напряженности и переговорам. С ее точки зрения, «опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль». Трасс считает, что «Россия должна предпринять усилия по деэскалации, закончить свою кампанию агрессии и дезинформации и стремиться вернуться на путь дипломатии». «Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, что любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой с существенной ценой», – отметила она.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «британская позиция по Украине также ясна»: Лондон «безоговорочно поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым». «Украина – независимое и суверенное государство», – добавили в МИД.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Госдеп приказал эвакуировать семьи дипломатов из посольства на Украине
Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине, сообщил журналист телеканала FoxNews.
«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник», – написал он в своем аккаунте в Twitter, передает РИА «Новости». По его данным, эту информацию предоставили официальные лица.
Между тем, в Госдепе опровергли сообщения об эвакуации граждан США с Украины.
«Если США примут решение о вывозе семей дипломатов с Украины, те не должны ждать, что эвакуация пройдет правительственными бортами», – заявили в Госдепе.
Ранее Зеленский прокомментировал сообщение CNN о возможной эвакуации неосновного персонала американского посольства.
Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины допустил, что Киев пригласит британских военных в случае эскалации
|
|
Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко не исключил такого варианта развития событий, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны. Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», – передает «Комсомольская правда» его слова.
Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территорию крупных городов Украины может произойти вторжение. В частности, Зеленский говорил о Харькове. В городе на следующий день началась паника, мэр города успокаивал жителей.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Захарова назвала публикацию о «просьбе Китая не нападать на Украину» операцией спецслужб США
Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, является операцией американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия. Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», – подчеркнула Захарова.
Как добавила официальный представитель МИД России, агентство в своем материале не приводит, пусть даже анонимных, ни российских, ни китайских источников; названным в материале «дипломатом в Китае» являются американцы; кроме этого Bloomberg не обращался за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.
«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем». И вот вроде, по их логике, прекрасный момент – Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает... но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле», – подчеркнула Захарова.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский политик назвал версию Лондона о поддержке Москвы «чушью»
|
|
Владелец украинского телеканала «Наш», бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Мураев напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены. Имя Мураева внесено в список физических лиц, который был опубликован на сайте правительства РФ 25 декабря 2018 года, передает ТАСС.
«Я с трудом пытаюсь переварить эту чушь и глупость. Возможно, кто-то хочет закрыть еще один независимый канал», – сообщил Мураев The Daily Telegraph. «В британском Форин оффисе что-то напутали. Все это не очень логично», – добавил политик в комментарии британскому изданию The Observer.
Заявление МИД Соединенного Королевства посчитали странным и несколько опрошенных британскими СМИ украинских экспертов. Так, бывший руководитель пресс-службы дипведомства Василий Филипчук назвал его смехотворным.
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Посла Германии вызвали в МИД Украины из-за отказа предоставить Киеву оружие
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщает украинский МИД.
«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», – говорится в заявлении на сайте МИД Украины.
-
Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания «разрушительных намерений России».
«Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стала известна дата встречи политсоветников «нормандского формата» в Париже
Политсоветники «нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак.
«Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», – передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию президента России.
Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
По данным «Коммерсанта», Германию представит внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию и Украину – замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
В последний раз советники лидеров стран «нормандской четверки» встречались в конце прошлого лета.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет приветствовать помощь США в решении украинского конфликта, так как Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве.
|
|