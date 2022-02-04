За сутки в России госпитализировали 17,7 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 798, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 17 798 человек, на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 168 201 случай заболевания, в целом в России выявлено 12 452 765 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 58 449 человек, на 8,8% больше по сравнению с 3 февраля. За это же время подтверждено 682 смерти.

За весь период зафиксировано 334 039 летальных исходов, выздоровел 10 449 181 человек.

В Москве за сутки выявлено 25 019 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 21 832, в Московской области – 11 255.

Накануне в России за сутки госпитализировали 17 792 человека с коронавирусом.

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