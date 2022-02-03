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За сутки в России госпитализировали 17,7 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 792, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 17 792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 155 768 случаев заболевания, в целом в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 53 724 человека, на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля. За это же время подтверждено 667 смертей.
За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.
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В Москве за сутки выявлено 26 904 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21 234, в Московской области – 8721.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом.
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Главврач московской больницы объяснила, как часто нужно вакцинироваться
Вакцинироваться от коронавируса российскими препаратами раз в полгода достаточно для иммунитета, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.
«Сегодня для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность в мутациях бесконечных COVID-19, мы однозначно можем сказать, что [вакцинация] раз в шесть месяцев [дает] достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален», – цитирует ее ТАСС.
При этом Лысенко считает, что в будущем от коронавируа придется ревакцинироваться регулярно.
«Безусловно, в перспективе, я думаю, что <...> мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса», – сказала врач.
Напомним, в среду в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой президент Владимир Путин высоко оценил труд медиков. Положительно глава страны оценил работу главного врача Московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, а также хирурга Андрея Каприна. Лысенко была удостоена звания Героя Труда России.
Путин также отметил, что с первых дней пандемии примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику, стала Лысенко.
Врач перечислила симптомы «омикрона»
Симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле, заявила главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко.
«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», – цитирует Лысенко РИА «Новости».
Есть ряд пациентов, сообщающих о тошноте, но конкретной статистики по этому вопросу пока не собрано.
Ранее руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев сообщал, что «омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов.
Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.
«К сожалению, меня сейчас нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», – сказал Масляков в видеообращении, опубликованном в официальном Instagram КВН.
Масляков добавил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому первые несколько выпусков проведут люди, «не чужие игре», и знаменитые игроки КВН.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусной инфекцией, она протекает у него без проявления симптомов.
В России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном»
В российскую национальную базу внесены 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
Первые случаи были зафиксированы в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия и Ростовской области, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 тыс. 875 геномных последовательностей, из них 8239 загруженных – это геновариант омикрон. На сегодняшний день, хочу доложить, к линии ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена», – сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «Коммерсант».
Первые случаи заражения выявили в декабре 2021 года. Новый штамм уже выявлен в 49 странах мира.
Напомним, ранее был выявлен штамм коронавируса, который получил название омикрон.
Китайские ученые создали антитела против «омикрона»
Ученые Фуданьского университета в Шанхае синтезировали антитела, способные бороться с омикрон-штаммом и возможными новыми штаммами COVID-19, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост» со ссылкой на ведущего научного сотрудника университета Хуан Цзинхэ.
Согласно информации от научного сотрудника, антитела против штамма COVID-19 «омикрон» были синтезированы из компонентов двух других антител, вырабатываемых иммунной системой человека, пишет ТАСС.
Отмечается, что изначальной целью исследования был поиск способов борьбы с другим инфекционным заболеванием. Однако в ходе испытаний выяснилось, что созданные учеными антитела способны противостоять омикрон-штамму и другим возможным мутациям COVID-19.
Тем временем ученые в Британии установили, что к основным чертам подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «стелс-омикрон» и «скрытый омикрон», относится высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.
Ученые из датского Института сывороток установили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 обладает значительно большим потенциалом по заражению, чем оригинальный подвид BA.1.
А директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя сообщил, что итальянские специалисты выявили новую разновидность коронавируса – «омикрон-2» – еще месяц назад, но не стали «тревожить общественность», так как новый вариант похож на штамм «омикрон-1».
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Скворцова рассказала о вакцине от коронавируса «Конвасэл»
Вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.
«Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный s-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, 21 января Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию субъединичной вакцины против коронавируса «Конвасэл» в Минздрав России.
Вакцина создана на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2, разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.
Вакцина нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основное действие – выработка клеточного иммунного ответа, фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие вируснейтрализующего ответа.
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Эндокринолог попросил Путина поддержать программу борьбы с диабетом
Главный внештатный специалист – эндокринолог Минздрава Иван Дедов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом.
Он отметил работу и стремление отечественных специалистов, которые готовы включиться в его реализацию и оказывать высококлассную медпомощь.
«Владимир Владимирович, финансовой основой вот такого проекта могла бы, конечно, стать федеральная программа борьбы с сахарным диабетом, как сегодня успешно работает программа борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями», – сказал он на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле, передает ТАСС.
Он отметил, что во время пандемии коронавируса пациенты с сахарным диабетом стали самой уязвимой категорией среди взрослого населения.
«На этот вызов мы предлагаем принципиально изменить структуру и функционал эндокринологической службы», – рассказал Дедов.
Речь идет о новых первичных специализированных отделениях, новых стационарах и о новых программах подготовки и переподготовки кадров.
Напомним, эндокринолог Иван Дедов получил звание Героя труда России, награждение состоялось в Кремле.
Врач объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19
Люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов дыхания, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
«Существует несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа», – передает URA.RU слова Звонкова.
При этом он отметил, что в любом случае не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности такими как ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Сильная вирусная нагрузка, предупредил терапевт, может «проломить» защиту организма.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, в свою очередь, заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время.
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм «омикрон», который обладает большей заразностью, чем «дельта», поэтому и рост такой стремительный.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России.
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В Москве количество случаев коронавируса за неделю выросло на 70%
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за минувшую неделю выросло на 40%, а всего новых случаев – на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, и что особенно неприятно – на 40% выросла госпитализация. По госпитализации мы вышли на 1,6 тыс. человек в сутки, из-за этого около 10 тыс. стационарных коек [занято]. Мы увеличили объем резервных коек еще на 5 тыс. Так что у нас еще 5 тыс. коек находятся в резерве на случай дальнейшего подъема заболеваемости», – передает ТАСС его слова.
При этом Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 будет стабилизироваться» и сообщил о снижении роста случаев COVID-19 на этой неделе. «Анна Юрьевна (Попова) хорошее слово придумала, мы выходим «на плато». Это конечно первые дни недели, посмотрим»», – добавил он.
Ранее сообщалось, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201. За сутки в стране выявили 141 883 случая заболевания, в целом в России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах. Накануне в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди всех возрастов
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Максимальная же заболеваемость зарегистрирована среди подростков, сказала Попова, передает РИА «Новости».
Рост фиксируется в 83 российских регионах, и только в двух отмечается снижение заболеваемости. При этом 47% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Петербург.
Также в России начал широко распространяться штамм коронавируса «омикрон» – в стране выявлено 15 тыс. 287 таких случаев в 83 регионах, сообщает ТАСС.
Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал население вакцинироваться, так как темпы вакцинации недостаточные.
«Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза», – заявил он.
Напомним, оперштаб по борьбе с инфекцией в среду сообщал, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.
В США заявили о вреде локдауна
Введенный весной 2020 года локдаун из-за коронавируса отразился на показателях смертности в США и странах Европы, также это привело к серьезным экономическим и социальным издержкам, заявил ученый из Университета Джонса Хопкинса.
«Принудительная самоизоляция может оставить больного человека в окружении его семьи, где он рискует передать близким более высокую вирусную нагрузку, вызывая более тяжелое заболевание», – подчеркнул автор работы, передает РИА «Новости».
Но закрытие общественных организаций дает положительный эффект, так как позволило снизить уровень смертности на 10,6%.
По данным исследователей, ограничение доступа к открытым местам, частным паркам и пляжам побудило людей встречаться в закрытых помещениях, где риск заражения выше.
Специалисты выяснили, что локдауны пагубно отразились на социально-экономической ситуации в США и европейских странах. Вырос уровень безработицы, число случаев домашнего насилия и передозировки наркотиками.
Эксперты сделали вывод, что политика изоляции не играет существенной роли и ее не нужно применять во время пандемии.
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России предсказали дальнейший рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще некоторое время, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
Пшеничная констатировала, что «рост заболеваемости у нас пока продолжается, и он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», передает РИА «Новости».
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, который более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, в свою очередь, предположил, что нынешняя волна пойдет на спад к концу февраля – началу марта.
«После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах (...) Потом к лету мы будем иметь локальный минимум (...) А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», – предупредил ученый.
Ранее в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном».
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Генпрокуратура решила проверить обоснованность подорожания тестов на COVID-19
Генпрокуратура решила проверить медицинские лаборатории и аптеки после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус, объявило ведомство.
«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.
Проверки пройдут «в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные», также предстоит определить, какие наценки на тесты в аптеках.
По выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
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Вирусолог рассказал о трендах мутирования коронавируса
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Главный тренд мутирования коронавируса – контагиозность, а также он стремится уйти от иммунной системы человека, однако для него вряд ли есть выгода развиваться в сторону повышения летальности, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус мутирует для того, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека. Однако в случае с коронавирусом вирус утратил один из рецепторов, «который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань».
«Вообще, мы не знаем, какие именно мутации вируса нас ждут в дальнейшем. Судя из логики происходящего и происходящей эволюции, есть главный тренд мутирования коронавируса – в сторону скорости передачи, чтобы все было максимально быстро и эффективно. Это та самая эволюционная борьба за ресурсы. Это мы видим начиная с уханьского штамма и вплоть до «омикрона», и даже подштаммы «омикрона» мутируют в сторону контагиозности (заразительности, – Прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Волчков.
Однако, он не думает, что коронавирус продолжит мутировать в сторону контагиозности, поскольку уже сейчас разумные пределы максимально приближены. Поэтому он отмечает другой тренд мутирования коронавируса – уход от иммунной системы.
«Если и будут возникать следующие штаммы, то, наверное, им нужно как-то преодолевать сформировавшийся после вакцин или заболевания другими штаммами иммунитет. Другой штамм, если и появится, не будет похож на «омикрон» и станет сильнее отличаться от всех предыдущих. Но, в общем-то, это маловероятно, и единственное место, где такое могло произойти, оттуда вышел уже такой штамм», – рассуждает специалист.
Однако, сюрприз в виде нового штамма коронавируса, по мнению вирусолога, все еще может прилететь из восточных стран, например, того же самого Китая, где все еще очень большое количество непривитых людей. Но учитывая то, что там достаточно серьезная система ограничений, активно работает здравоохранение, зарождение какого-то нового штамма сводится к минимуму.
Кроме того, специалист не считает, что другие возможные мутации коронавируса будут более опасными для здоровья человека. «Все время отбираются именно бенефитные мутации, либо случайные нейтральные, которые наследуются с бенефитными. Но я не вижу, в чем бенефит для вируса, например, в высокой летальности. Гипотетически, можно было бы предположить, что следующий бенефит для коронавируса – переход в хроническую фазу, но для острых респираторных вирусов это невозможно. Это возможно только в случае каких-то системных иммунодефицитных состояний», – заключил Волчков.
Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
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Назальную вакцину от COVID решили использовать для ревакцинации
Назальная вакцина против коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, после завершения клинических исследований и регистрации будет применяться для ревакцинации граждан, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там рассказали также, что на проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 млн рублей.
«Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава России получит 187,8 млн рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение Минздрава
С помощью федеральных средств будут проведены первая и вторая фазы исследований на взрослых добровольцах, уточнили в пресс-службе.
Напомним, в понедельник директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» заявил, что испытания назальной вакцины от COVID-19 должны закончиться в течение 2-2,5 месяцев, если они пройдут успешно, то Минздрав зарегистрирует ее.
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