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В Кремле указали на рост напряженности в мире из-за действий США
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Решение США направить дополнительные силы в Европу ведет к усилению напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, что это, очевидно, «не шаги, которые направлены на деэскалацию, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряженности», передает ТАСС.
«Только так к этому можно относиться», – подчеркнул он.
При этом Россия постоянно призывает «американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте», однако «американцы продолжают это делать».
«Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ», – добавил Песков.
Он указал, что обеспокоенность Москвы по поводу решения США об отправке дополнительных сил в Европу абсолютно понятна, также объяснимы любые меры, принимаемые Россией для обеспечения своей безопасности.
Отвечая на уточняющий вопрос о мерах, Песков указал, что это «те меры, которые считают необходимыми те, кто занимаются обеспечением нашей безопасности».
Ранее президент США Джо Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом до этого он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
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Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
«В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.
Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении
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Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».
«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.
Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.
Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он.
До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
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Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Посол США в Японии поучил российского дипломата уважению
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Новый посол США в Японии Рам Эмануэль решил вынести в соцсети свои мысли о высказывании российского коллеги Михаила Галузина о Курильских островах, которые в Японии называют «северными территориями».
Эмануэль написал в Twitter, что «сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.
Запись собрала 908 отметок «нравится».
В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов, передает ТАСС.
Напомним, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям.
В январе он захотел заручиться доверием президента России Владимира Путина.
В Кремле выразили несогласие, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
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Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Кремль обвинил США в усилении напряженности в Европе
США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о переброске американских войск в Европу, Песков заявил, что это шаг США является «лучшим доказательством того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.
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Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Пентагон подтвердил планы по переброске военных в Европу
Порядка 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
«Мы дополнительно перебрасываем около 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней», – цитирует Кирби ТАСС.
Эти силы передислоцируют в Польшу и Германию, пояснил он.
«Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», – приводит слова представителя Пентагона РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу.
В НАТО не стали комментировать публикации ответов США в El Pais
Представитель НАТО, говоря о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ, заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.
«Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки», – цитирует РИА «Новости» должностное лицо.
В свою очередь пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что «не обсуждает документы, попавшие в прессу».
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
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Байден счел «святым обязательством» США переброску сил в Европу
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Президент США Джо Байден заявил, что решение перебросить американские войска в Восточную Европу соответствует тому, что он говорил российскому лидеру Владимиру Путину «с самого начала».
Журналистка CNN Кейтлен Коллинз рассказала, что «решение перебросить войска», как заявил ей сам Байден, «полностью соответствует» тому, что президент США говорил главе российского государства «с самого начала». Байден сказал, что США намерены «поддерживать союзников по НАТО в Восточной Европе», пока Россия «действует агрессивно». США собираются продемонстрировать союзникам, что «статья 5 (о совместной обороне) – это святое обязательство», передает ТАСС.
Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «не продемонстрировала признаков деэскалации», это «привело к озабоченностям среди союзников по НАТО, в частности на восточном фланге». Речь идет о странах, которые «граничат с Россией». В результате меры «упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил».
Кирби утверждает, что переброска войск является «сдерживанием агрессии против союзников НАТО» и «поддержкой обороны НАТО на восточном фланге». По версии США, ситуация вызвана «неопределенностью и дестабилизирующими действиями» со стороны России.
Напомним, Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.
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Псаки обвинила сенатора США в повторении «российской дезинформации»
Сенатор США Джош Холли, который выступил против отправки войск США в Европу, «просто переваривает российскую дезинформацию», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Холли также выступил против поддержки претензий Украины на членство в НАТО. Он заявил, что не симпатизирует России, а обеспокоен степенью вовлеченности США в европейский кризис, поскольку это отвлекает Вашингтон от главной угрозы, которой, по мнению сенатора, является Китай, передает РИА «Новости».
Псаки заявила: «Если вы как попугай повторяете российские тезисы, вы отходите от устоявшихся двухпартийных американских ценностей». По ее словам, эти ценности заключаются в том, чтобы «отстаивать суверенитет Украины и других стран, их право на выбор альянсов» и противостоять «попыткам или потенциальным попыткам любой страны вторгнуться на территорию другой страны и захватить ее». Псаки подчеркнула, что ее слова «относятся к сенатору Холли, но также и другим, кто, возможно, по-попугайски повторяет тезисы российских пропагандистских лидеров».
Холли в ответ заявил, что нынешняя администрация США привела Европу на грань войны, «дав русским «Северный поток – 2», отказав в прошлом году Украине в военной помощи и проведя катастрофическую эвакуацию из Афганистана, воодушевившую» врагов США «по всему миру».
Напомним, издание The Axios констатирует примерно с октября резкий всплеск интереса у конгрессменов к украинской и антироссийской тематике – в постах, релизах и официальных заявлениях конгрессменов ее стали упоминать примерно в 20 раз чаще. Axios составил список лидеров в этой сфере, назвав семь главных русофобов.
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