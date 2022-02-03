В Кремле указали на рост напряженности в мире из-за действий США

Решение США направить дополнительные силы в Европу ведет к усилению напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал, что это, очевидно, «не шаги, которые направлены на деэскалацию, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряженности», передает ТАСС.

«Только так к этому можно относиться», – подчеркнул он.

При этом Россия постоянно призывает «американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте», однако «американцы продолжают это делать».

«Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ», – добавил Песков.

Он указал, что обеспокоенность Москвы по поводу решения США об отправке дополнительных сил в Европу абсолютно понятна, также объяснимы любые меры, принимаемые Россией для обеспечения своей безопасности.

Отвечая на уточняющий вопрос о мерах, Песков указал, что это «те меры, которые считают необходимыми те, кто занимаются обеспечением нашей безопасности».

Ранее президент США Джо Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом до этого он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.