Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.

Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».

В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.

Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.