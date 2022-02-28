Депутат Госдумы заявил, что Путин опередил вторжение Украины в Донбасс на сутки

Эксперт: Принуждение Украины к миру раздражает пораженцев в России

«Запад использует и лучшие чувства россиян, и их страхи для того, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Кирилл Кабанов, комментируя пропагандистскую кампанию, которая развернута против российской «Операции Z» на Украине.

«Можно отметить, что в «Операции Z» на Украине Россия стремится в первую очередь к нейтрализации стратегической инфраструктуры Вооруженных сил Украины: аэродромов, систем ПВО, больших скоплений техники. Это стандартная схема, которая сейчас применяется во всем мире», – отметил член Общественной палаты, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Но есть отличие от той тактики, которой придерживались, например, США во время операции в Ираке. Американцы также уничтожили военную инфраструктуру, но далее вводили тяжелую технику, минимизируя потери своих военнослужащих, но не считаясь с потерями среди мирного населения. Российская же армия задействовала силы специальных операций», – отметил Кабанов. Собеседник напомнил, что использование сил спецопераций позволит «точечно» нейтрализовать силы ВСУ, не затрагивая при этом интересов гражданского населения.

«В целом можно сказать, что сейчас идет операция по принуждению к миру. К слову, этот термин также был придуман не в России», – отметил Кабанов, напомнив, что выражение «принуждение к миру» использовалось еще в 1995 году, в документах Объединенного комитета начальников штабов США.

Если Россия ответила на просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи, то Соединенные Штаты провели огромное количество военных операций без всякой санкции, отметил Кабанов. «МИД Китая уже напомнил, сколько стран после Второй мировой подверглось американским бомбардировкам – что и было настоящей угрозой миру», – подчеркнул собеседник.

«При этом США не позволяли, чтобы их действия по всему миру подвергались какой-либо критике – в Сети или офлайн. Но в случае с операцией России по денацификации Украины мы видим обратную картину – США поддерживают «пацифистские» настроения в обществах, в том числе в российском обществе. Сейчас информационная кампания поддерживается и разжигается, особенно это можно заметить по мессенджерам и цифровым ресурсам. И лучшие чувства, и страхи людей начинают использовать для того, чтобы раскачать ситуацию в стране», – заметил Кабанов. Нельзя сказать, что пропагандистская тактика Запада не ложится на благодатную почву, добавил собеседник.

«Такое можно было наблюдать и в прошлом. Если вспомнить, например, историю Первой мировой войны, даже то, что было отражено в учебниках – то и тогда были пораженцы, к которым относились и революционеры, – заметил Кабанов. – Есть определенная спайка людей, которые иногда называют себя интеллигенцией, среди которых хорошим тоном становится разговор: «Я был на митинге в Мюнхене, а я в Ницце – а вышел ли ты на площадь в Москве?».

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

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«Многие из таких людей в силу возраста не знают о том, что творилось в «свободные» 1990-е годы, когда тяжело приходилось всем, за исключением олигархата. Эти люди уверены, что своим нынешним благополучием они обязаны исключительно Западу. Вместо того, чтобы призвать Украину сесть за стол переговоров и тем самым приблизить мир, эти люди поддерживают украинскую сторону. Но миллионы россиян думают иначе».

В любом случае информационно-пропагандистское давление со стороны Запада будет нарастать, синхронно с принятием все новых и новых санкций, отметил Кабанов. «Соединенным Штатам выгодно продолжение этого конфликта. Они не просто хотят убрать действующую российскую власть за то, что она якобы «мешает продвижению демократии». Они не могут простить, что еще 20 лет назад Владимир Путин сделал ряд других шагов по укреплению нашего суверенитета, которые власть предпринимала все последние годы».

Напомним, в минувший четверг президент России заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. С точки зрения США, озвученной президентом Джо Байденом, Россия начала военную операцию якобы «без повода, оправдания и необходимости». Украинская власть отказалась идти на предложенные Россией переговоры по мирному урегулированию конфликта.

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