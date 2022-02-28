Сирия поддержала операцию России на Украине

Дамаск поддерживает специальную операцию России на Украине, каждое государство имеет право защищаться при военной угрозе, заявила специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

«Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так сегодня и в военном плане: поэтому каждое государство вправе при военной угрозе защищать себя, и оно должно это делать. Поэтому, как я уже сказала, мы, конечно, поддерживаем эту операцию», – передает РИА «Новости» слова Шибль.

Советник сирийского лидера отметила, что Россия долгие годы проявляла сдержанную политику в то время, как НАТО планомерно вопреки всем договоренностям расширялась на восток.

«Все эти годы правительство России придерживалось сдержанной политики, используя механизмы политического диалога, что не мешало НАТО расширяться на восток и предпринять попытки продвинуться на территории соседнего России государства, и вопреки всему пытаются превратить ее в страну с ядерным потенциалом в НАТО, что является самой опасной угрозой близь России. Поэтому Россия прибегла к военной операции после того, как были использованы все возможности, вопреки которым военная угроза для неё стала крайне опасной», – сказала она.

По словам советника президента военную операцию на Украине нельзя рассматривать без предисловия – того, что происходило на политическом и дипломатическом уровне, начиная с берлинских переговоров, продолжая разогреванием войны в Чечне со стороны США и Запада и заканчивая украинским кризисом в 2014 году.

По словам Шибль, нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители «Белых касок».

«Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался (экс-госсекретарь США) Колин Пауэлл, сказав, что сведения неверны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств. И сегодня на Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты – так же, как это делали члены террористической организации «Белые каски», –сказала Шибль.

Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: «в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов».

По словам Шибль похожие сценарии применялись ранее не только в Сирии. США под разными предлогами также разрушили Афганистан, Ирак и ряд других государств.

Она отметила также, что государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести.

«Страны, которые убили миллионы людей начиная с Корейской войны, потом – во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и сегодня – в Сирии и на Украине, не имеют права говорить ни о международном праве, ни о легитимности, ни о совести. Они превратили мир в джунгли, где сильный съедает слабого. Поэтому Россия не только имеет право, но и обязана себя защищать», – сказала Шибль.

Ранее президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил решительную поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.