Асад в беседе с Путиным решительно поддержал спецоперацию России на Украине

Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины

«Первая фаза операции завершится примерно через сутки. Дальше будет операция по разоружению украинской военной группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

«Вчера в 23.20 украинские военные начали наступление по линии боевого соприкосновения с применением артиллерии и систем залпового огня. Наступление было остановлено, началась контроперация по уничтожению военной инфраструктуры Украины», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Высокоточным оружием уничтожается военная инфраструктура Украины – аэродромы, базы ГСМ (горюче-смазочных материалов), склады с оружием. Блокируется группировка, которая стояла на линии соприкосновения», – пояснил эксперт.

«Работа ведется аккуратно, ювелирно. Наши военные стараются не нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Поскольку система ПВО Украины подавлена и нет авиационной составляющей, то никакого препятствия действию российского высокоточного оружия не наблюдется», – указал Леонков.

«Мы много раз предупреждали, восемь лет терпели, пытались достучаться до наших «небратьев», как они нас сами называли. Украинские власти считали, что могут творить беззаконие и при этом не нести никакого наказания. Но все закончилось», – объяснил собеседник.

«Я думаю, что действия высокоточного оружия закончатся буквально за эти сутки. Это будет первой фазой. Дальше будет проводиться операция по блокированию военной украинской группировки, которая была на линии соприкосновения, и ее разоружение. В обращении к военнослужащим Украины президент России отметил, что те, кто сложит оружие – не пострадают. Украинские пограничники так поступили и не пострадали», – подытожил он.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.

Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.

В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны.

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