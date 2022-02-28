Россияне не смогли улететь с Мадейры из-за закрытия воздушного пространства

Группа российских туристов не смогла в воскресенье вернуться из Португалии в Россию после того, как самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший за ними, был принудительно развернут в воздухе, сообщили в российской дипмиссии в Лиссабоне.

«В связи с объявленным – без какого-либо предварительного уведомления - 27.02. решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, свое воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший 27.02 за нашими туристами на острове Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла вернуться домой», – передает ТАСС сообщение посольства.

Там добавили, что сотрудники консульского отдела установили с ними контакт, «угрозы жизни и здоровью нет». «Прорабатываем варианты организации их вылета в Москву, – уточнили в диппредставительстве. – Необходимую поддержку, в том числе в подборе вариантов временного размещения, оказывает инициативная группа россиян, постоянно проживающих в этом автономном регионе Португалии».

В то же время в дипмиссии рассказали, что «сайт посольства и его электронная почта, расположенные на домене МИД России mid.ru, стали объектами мощнейшей кибератаки извне, в результате чего работают с перебоями». «Обвиняя Россию и «русских хакеров» во всевозможных компьютерных инцидентах, недоброжелатели на Западе в эти дни на деле демонстрируют свои грязные «методы работы», стараясь отсечь зарубежную общественность от информресурсов посольства, которые транслируют объективные сведения об актуальных событиях», – подчеркнули в диппредставительстве.

Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.

Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой. В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.