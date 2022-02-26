Взрывы прогремели в Ровеньках в ЛНР

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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 22:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Опубликовано видео совместной охраны Чернобыльской АЭС ВДВ России и украинцами
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Взрывы прогремели в Ровеньках в ЛНР
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В Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв, сообщили представитель властей ЛНР, а также местные жители.
Представитель властей ЛНР сообщил, что причины взрыва устанавливаются, это могла быть «ракетная атака по нефтебазе», передает РИА «Новости».
Позднее местные жители сообщили о втором взрыве, передает «Луганский информационный центр».
Сообщается, что произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.
Напомним, в жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе.
Для сдавшихся украинских силовиков создали гуманитарный коридор
Народна милиция ДНР сообщила, что создала гуманитарный коридор для сложивших оружие военнослужащих ВС Украины из зоны боевых действий, им потребуется питание и медицинская помощь, сообщил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.
По словам Басурина, он призвал солдат сохранить свою жизнь, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях.
«Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», – передает его слова ТАСС.
Утром 17 февраля в ДНР обострилась ситуация, начались обстрелы со стороны украинских силовиков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. 24 февраля президент России сообщил, что начинает спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских городов.
Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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Машков поддержал признание ДНР и ЛНР и выступил «Zа мир»
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Актер, режиссер и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков заявил о поддержке признания независимости ДНР и ЛНР, а также выступил «Zа мир». Отметим, что Z – один из символов на российской бронетехнике, задействованной в операции по демилитаризации Украины.
Машков подчеркнул в Instagram, что уже «восемь лет идет открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает ее не замечать». Он заявил о поддержке решения главы российского государства Владимира Путина «о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможного в сложившейся ситуации сейчас».
Как заявил Машков, «люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь», и «сейчас они в безопасности». Он призвал «помочь тем, кому сейчас это действительно необходимо», а не «множить ненависть к друг другу и к своей стране».
Машков объявил, что «все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в нашей общей поддержке».
Силы ПВО ДНР перехватили ракеты ТРК «Точка-У»
Силы ПВО ДНР перехватили в субботу утром две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения, следует из заявления Штаба территориальной обороны ДНР.
В заявлении говорится, что утром в субботу «силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР», ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали, «в результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», множественные повреждения из-за обломков «получили прилегающие домохозяйства», передает РИА «Новости».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».
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Басурин: Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена
Эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими военными, практически пройдена, заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель главы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Эшелонированную оборону, которая была создана [ВСУ], мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», – передает ТАСС его слова.
Ранее Басурин сообщил, что ВС Украины нанесли большое число ударов по социальным объектам, без света и воды находятся множество жителей ДНР.
Напомним, украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.
Басурин сообщил о переходе под контроль ДНР двух населенных пунктов на юге Донецкой области
Два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин сообщил, что «наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления», передает РИА «Новости».
«На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», – заявил он.
Также «военнослужащие батальона морской пехоты (...) желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки».
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск.
Атакам ВСУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях.
Также стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Группировка войск ЛНР «продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино», а «соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».
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Пушилин: Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой
Вооруженные силы Украины держат эшелонированную оборону в Донбассе, обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала РБК.
«Обстановка на линии соприкосновения остается сложной, напряженной, в виду того, что наши подразделения вынуждены, продвигаясь, в рамках контрнаступления преодолевает ту эшелонированную оборону, которая выстраивалась годами Вооруженными силами Украины, и, конечно, это не везде просто», – передает ТАСС его слова.
По словам Пушилина, «что касается продвижения, есть определенные успехи по южному направлению», а также в сторону Мариуполя.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Абхазия признала ДНР и ЛНР
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщила его пресс-служба.
Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также заявил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе». По его словам, Абхазия желает ДНР и ЛНР «безопасного и устойчивого развития», передает РИА «Новости».
Бжания сказал, что Абхазию связывают особые отношения с народами ДНР и ЛНР, народ Абхазии сочувствует их борьбе, так как сам «все это пережил». Он поручи правительству подготовиться к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установлении с ними дипломатических отношений.
Украинские войска за сутки выпустили четыре ракеты «Точка-У» по территории ДНР
Украинские войска за сутки выпустили четыре управляемых ракеты «Точка-У» по территории ДНР, все ракеты сбиты ПВО, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство сообщило в Telegram, что «за сутки по территории ДНР выпущены уже четыре ракеты «Точка-У», целью двух из которых была действующая нефтебаза, неоднократно атакованная ВФУ».
Как отмечается, все ракеты были сбиты ПВО.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ДНР перехватили в субботу утром две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения.
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Из-за обстрелов в ДНР возникли проблемы с водоснабжением
В результате обстрелов обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, подачу воды сократят, она будет осуществляться по графику, сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.
Обесточена насосная станция третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс». В результате «без воды останутся города» ДНР. Республика переведена на подачу воды из резервных источников, передает РИА «Новости».
Для «предотвращения гуманитарной катастрофы в случае необходимости силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет оперативно организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления», сказал Кострубицкий.
Кроме того, украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Лозовое, Озеряновку, Александровку, Широкую Балку, Докучаевск.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».
ВСУ посредством залпового огня обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские вооруженные силы обстреляли из реактивной системы залпового огня населенные пункты Старобельск и Лисичанск в Луганской народной республике, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Украинские националисты продолжают террор мирного населения. Мы постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Сегодня, как и населенный пункт Старобельск, подвергся обстрелу из РСЗО населенный пункт Лисичанск», – передает ТАСС его слова.
На данный момент уточняется информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Также Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе.
Президент Киргизии в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия России по защите Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе состоявшегося по инициативе киргизской стороны телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым обсуждено развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Жапаров заявил об ответственности Киева за срыв минских договоренностей, а также «выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса».
Путин поблагодарил президента Киргизии за принципиальную солидарную позицию.
«Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества», – добавили в пресс-службе.
Ранее Турция воздержалась от голосования по приостановке прав России в Совете Европы.
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Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Журналисты «Известий» попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасное место, сообщает Telegram-канал издания.
«Журналисты «Известий» попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее представитель народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил, что населенные пункты Викторовка и Богдановка взяты под контроль ДНР. Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения
Донецк полностью отключен от горячего водоснабжения из-за обстрелов, сообщил мэр города в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин.
«С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14.00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», – передает «Интерфакс» его слова.
Ранее сообщалось, что украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.
СК возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе, сообщили в ведомстве.
«По имевшимся по состоянию на вчерашний день сведениям, сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – говорится в сообщении СК.
В ведомстве пояснили, что речь идет о гибели в Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, всего погибли семь человек.
Напомним, двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике.
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