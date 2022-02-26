СК возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе, сообщили в ведомстве.

«По имевшимся по состоянию на вчерашний день сведениям, сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что речь идет о гибели в Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, всего погибли семь человек.

Напомним, двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике.

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