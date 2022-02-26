Народный артист Александр Михайлов: США натравили Украину на Россию

«Америка реализует проект, который призван разжечь вражду между тремя славянскими странами, но настоящая сила – в справедливости и правде, которая на нашей стороне», – сказал газете ВЗГЛЯД актер, народный артист России Александр Михайлов, комментируя события на Украине.

«Почувствуя животный страх времен 12-го года, Европа пляшет на костях ей ненавистного народа…, очень хочется процитировать стихотворение Пушкина, оно настолько точно передает все происходящее сегодня», – заявил Михайлов.

Он привел примеры пренебрежения американцами нормами международного права в Белграде, Ираке, Ливии, Сирии.

«Америка играет вдолгую, у них очень далеко идущие планы. А почему? Потому что мы – самодостаточная страна, ни одна зарубежная держава не имеет столько природного богатства. Поэтому, конечно, американцы давно хотят поделить, расчленить Россию. И сейчас они реализуют этот проект, который призван разжечь вражду между тремя славянскими странами. Стравили, сделали, напичкали Украину вооружениями», – считает народный артист России.

«Мы с вами знаем, что настоящая сила – в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Русских людей не победить, сила и готовность к борьбе лежат в основе нашего национального характера», – подчеркнул Михайлов.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.

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