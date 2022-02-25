Немецкая АдГ призвала к отмене европейских санкций

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал отменить европейские санкции, отметив, что в прошлом они не оказывали желаемого эффекта.

«Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи «Северный поток – 2» остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии», – передает РИА «Новости» его слова.

По его мнению, учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы. «Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине. Европейские государства в будущем должны совместно воздействовать на воюющие стороны. Учет законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам», – сказал Крупалла.

Крупалла добавил, что все дипломатические контакты с Россией должны быть открыты, урегулирование конфликтов возможно только за столом переговоров.

«Все двусторонние и многосторонние дипломатические каналы должны быть открыты. Необходимо установить контакт с российским правительством. Урегулирование межгосударственных конфликтов может осуществляться только за столом переговоров», – отметил лидер АдГ.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки.

Во вторник зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тыс. евро за тысячу кубометров на фоне остановки сертификации «Северного потока – 2». Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.