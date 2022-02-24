Зеленский обсудил с Макроном отключение России от SWIFT

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «жесткие» санкции в отношении России.

«Пакет дополнительных жестких санкций в отношении России от Евросоюза на подходе. Обсудили детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения от SWIFT, введение бесполетной зоны над Украиной и других шагов по остановке агрессора», – написал Зеленский в своем Twitter.

Ранее президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал



До этого сообщалось, что Зеленский выступил с предложением мира.

До этого Зеленский выступал с экстренным обращением к народу, в ходе которого перешел на русский язык. Он заявил, что инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но ответа не получил.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.