В АТОР заявили о застрявших туристах в регионах с закрытым воздушным пространством

Около 8 тыс. организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По агрегированным оценкам, в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тыс. организованных туристов. До 6 тыс. туристов с вылетами до 2 марта в Краснодарском крае и около 2 тыс. – в Крыму», – передает ТАСС сообщение организации.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.