В России за сутки госпитализировали 16,3 тыс. человек с коронавирусом

За последние сутки количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией составило 16 тыс. 349 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«По состоянию на 23 февраля 2022 года в России за сутки: госпитализировано 16 тыс. 349 человек, на 5,46% меньше по сравнению с 22 февраля; выписано в связи с выздоровлением 179 тыс. 203 человека, на 9,1% больше по сравнению с 22 февраля», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Отмечается также, что выявлено 137 тыс. 642 новых случая коронавируса, и подтверждено 785 летальных исходов.

На 23 февраля в России выявили 15 млн 795 тыс. 570 случаев этого заболевания во всех регионах страны. За весь период зафиксировано 347 тыс. 816 летальных исходов. Выздоровели 12 млн 836 тыс. 228 человек.

Напомним, за прошлые сутки в стране число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило 17 тыс. 294.