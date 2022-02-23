Взрыв произошел в Луганске

Сенатор: Россия убрала новый пакет санкций в пакет с пакетами

Новый пакет антироссийских санкций Россия убрала в пакет с пакетами, пошутила в ходе голосования о ратификации соглашения о дружбе с ДНР и ЛНР сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева.

Она напомнила коллегам, что недавно против России был введен еще один пакет санкций.

«Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», – передает слова Афанасьевой «Фонтанка».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР. Решение Европейского союза по новым санкциям против России может быть принято очень быстро, заявил представитель пресс-службы Европейской комиссии Эрик Мамер.

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.

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