Школьники избили третьеклассницу на Урале и оставили лежать на снегу

В городе Копейск в Челябинской области учащиеся третьего класса побили одноклассницу и бросили ее на снегу, мать пострадавшей сообщила, что девочка пролежала без сознания несколько минут, прежде чем учитель заметила ее и отправила домой.

Мать девочки сообщила, что одноклассники дразнили ее тем, что та якобы целовалась с другим одноклассником и занималась с ним сексом, та показала им палец, и они напали на потерпевшую, передает телеканал 360.

«У дочки диагностировали сотрясение мозга, кровоизлияния в мозг не было. Хотели госпитализировать, но после всех снимков врач уговорил оставить ее дома в полном покое: в таком моральном состоянии одной в палате ей будет тяжело. Но тогда я еще не видела видео, а так бы не отказалась от госпитализации дочери», – сказала мать пострадавшей.

За день до происшествия дочь жаловалась на то, что к ней пристают в школе, но мать посоветовала не обращать внимания на обидчиков, и пообещала поговорить в школе.

«Я ее собрала, в школу отправила и поехала на работу. Мне позвонили и сказали, что дочку избили. Оказалось, учителя знали. Муж ее привез ко мне на работу, и мы поехали в больницы, травмпункты, полицию. Написали заявление, но в полиции нам дали понять, что детям и родителям ничего не будет и в возбуждении уголовного дела откажут», – указала мама ребенка.

В ГУ МВД по региону отметили, что происшествие зарегистрировали. Проводится проверка, будет принято процессуальное решение, в том числе «в отношении родителей».

В октябре 2020 года в Челябинской области в ходе бытового конфликта 15-летняя школьница ударила ножом 14-летнюю девочку, которую позже госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что оба подростка из благополучных семей. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова сообщала, что инцидент произошел из-за мальчика, и подчеркнула, что оставлять ситуацию без внимания нельзя.