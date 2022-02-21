СМИ: Полиция Украины окружила дом Медведчука

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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 21:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признать независимость ДНР и ЛНР
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Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств.
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Россия может задействовать не только военные и дипломатические возможности, но и стимулирование экономической реинтеграции и восстановления Сирии для политического урегулирования сирийского конфликта.
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Нюта уже отличает гром от обстрелов, прячется под папу, вжимаясь в него, когда начинают стрелять. Раньше удавалось обманывать ее, говоря, что это «дождик кап-кап, гром пук-пук», сейчас двухлетнюю девочку уже не обманешь.
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: Полиция Украины окружила дом Медведчука
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Сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и обыскивают машины, сообщила «Украинская правда».
«Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – передает ТАСС.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Они подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
В Германии испугались ответа России на санкции Запада
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил опасения, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Германия может столкнуться с проблемами в области газоснабжения из-за ответных мер России на санкции Запада.
«Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России», – сказал Мютцених в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые может принять Россия. Как считает глава фракции СДПГ, в таком случае у Германии будут «альтернативы», поскольку ЕС, по его словам, гарантировал поставки энергоносителей. Однако, по словам парламентария, в Берлине стремятся «предотвратить» такой сценарий, передает РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила России «самым мощным рычагом» воздействия из имеющихся у ЕС: экономическими и финансовыми санкциями. Между тем накануне президент Сербии Александар Вучич предупредил об угрозе полного коллапса мировой экономики в случае введения санкций против России со стороны Запада. Он акцентировал внимание на поставках газа, нефти, а также зерна из России.
В прошлый четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» России на Украину. К этому времени в ПХГ Европы оставалось менее 5% от закачанного летом газа.
Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
14 февраля министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. 12 февраля помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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9 февраля Госдеп пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Военные уничтожили две БМП украинских диверсантов в Ростовской области
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Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Как сообщает ТАСС, подразделения ЮВО и пограничники ФСБ России предотвратили нарушения госграницы России диверсионно-разведывательной группы с Украины в Ростовской области.
По сообщениям ЮВО, пять нарушителей границы России диверсионно-разведывательной группы уничтожены.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских Вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.
Военные России и пограничники ФСБ в ходе попытки нарушения российской госграницы не пострадали.
Ранее запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено.
До этого в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Байдена предостерегли от повторения ошибки Британии и Германии накануне Первой мировой
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Истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, очень схожа с ситуацией накануне Первой мировой войны, написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.
По его мнению, Америка занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале ХХ века. Он подчеркнул, что Россия считает размещение войск у украинских границ способом защититься от НАТО и помешать «самому мощному в мире военному альянсу» обосноваться поблизости, передает РИА «Новости».
Колумнист напомнил, что нагнетание истерии привело к трагедии Первой мировой войны – в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом ведут к современной катастрофе. Он также призвал всех задуматься о реалиях «с критической точки зрения».
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
Запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено, сообщили в ФСБ.
«21 февраля в 9.50 мск выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают саперы.
Также ФСБ опубликовало видео с последствиями происшествия. На нем запечатлены остатки пункта пограничной службы в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Москва предупредила о последствиях игнорирования Западом обстрелов Донбасса
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что политика западных стран по игнорированию обстрелов Донбасса украинскими войсками может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению.
«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные дипломатом в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.
Российский дипломат добавил, что если Франция как участник нормандского формата «смогла бы повлиять на умы украинской правящей элиты и убедить ее, что она должна выполнять Минские соглашения и не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать».
Накануне народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. В этот же день Народная милиция ЛНР заметила активизацию всех видов разведки ВС Украины.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
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Шойгу назвал численность украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности, который проводит президент России Владимир Путин, сообщил, что 59,3 тыс. военнослужащих сосредоточены Украиной у границ Луганской и Донецкой областей.
По его словам, Украина концентрирует тяжелую технику, включая танки, на границе с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. По его словам, «цель совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые зашли на российскую территорию для эвакуации диверсантов.
На видео запечатлены две горящие БМП, которые утром в понедельник пересекли российско-украинскую границу для помощи диверсантам, говорится на сайте ФСБ.
«О нарушении российско-украинской границы... 21 февраля около 06.00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.
Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.
На Украине признали неудачной попытку Зеленского повторить речь Путина
Во время выступления на конференции по безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для «Страны.ua» замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.
Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США. «Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.
«То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими «детскими обидами» на недостаточное внимание со стороны партнеров», – написали Минин и Харченко.
При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что «никакой войны с Россией не будет».
«Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и «вторжения». Судя по всему, он думает, что его «разводят», – заключили авторы.
Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа в район подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Эксперт допустил стремление Турции вмешаться в конфликт на Украине
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Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение, что Турция может предпринять попытки вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в своих интересах.
«Теоретически мы можем видеть стремление Турции также вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в свою пользу. Турция хотя и не поддерживается всеми членами НАТО, молчаливо поддерживается Соединенными Штатами – в контексте американской политики сдерживания России», – приводит мнение эксперта ТАСС.
Эксперт обратил внимание на то, что Анкара активизировалась в последнее время и на украинском направлении, не говоря уже о том, что с самого начала Турция заявила о непризнании воссоединения Крыма с Россией. «Между Турцией и Украиной налажено также и военно-техническое сотрудничество – поставки беспилотников, военных кораблей. Есть даже сведения о том, что при помощи Турции передислоцируется ряд отрядов исламистских боевиков из подконтрольных Турции районов Сирии. Кроме того, Турция, это говорится и ее официальными представителями, в случае начала конфликта на Украине будет выполнять свои обязательства как член НАТО», – продолжил он.
Долгов указал и на то, что Турция также вовлечена и в сирийский кризис, где активно преследует собственные цели. Он указал на то, что в Сирии продолжают действовать базирующиеся в Идлибе радикальные исламистские группировки, которые Турция и Запад называют умеренными. «Турцией эти группировки поддерживаются. Есть также сообщения о том, что эти радикальные группировки продолжают действовать против сирийских сил и российских военных объектов в Сирии. Здесь, видимо, продолжение политики Турции, которая продвигает свои интересы», – пояснил аналитик.
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Он напомнил, что армяно-азербайджанский конфликт, который был заморожен многие годы, приблизился к развязке именно после вмешательства Турции. «Это вмешательство не привело к полному разрешению военным путем, но содействовало успеху одной из конфликтующих сторон – Азербайджана», – добавил Долгов.
По мнению эксперта, Россие стоит принимать во внимание, что у Турции достаточно широкие амбиции на многих направлениях, что помимо Сирии, Ливии и Южного Кавказа, может включать в себя и украинское направление.
Ранее Анкара анонсировала телефонный разговор президента Турции Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине. В пятницу президент Турции заявил о готовности организовать встречу между главами России и Украины.
В среду Эрдоган допустил проведение трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Путина. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский позитивно относится к идее трехсторонней встречи.
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В ЕС назвали истерию вокруг Украины «российским кризисом»
Западная военная истерия вокруг Украины – это «российская истерия», которая «создана Россией», написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Это не украинский кризис, это российский кризис, поскольку он был создан Россией. Спасибо что присоединился, Дмитро», – написал он под сообщением, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в части заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
ВСУ опровергли сообщения о наступлении в Донбассе
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Штаб Операции объединенных сил (силовой операции в Донбассе) утверждает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на своих позициях и не проводят наступательных действий в регионе.
«Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение штаба.
Ранее в ДНР заявили о начале реализации Киевом плана по вторжению в Донбасс. Также сообщалось, что бойцы народной милиции самопровозглашенной республики вели бой с группой украинских диверсантов, проникших на территорию республики с юга с целью дальнейшего выхода к границе России.
В ФСБ сообщили, что запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области, здание уничтожено.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не видят признаков снижения напряженности на юго-востоке Украины, и эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность.
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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина о признании республик
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.
«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал Пушилин в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Пушилин попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе и в оборонной сфере.
«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал он. Глава ДНР подчеркнул, что Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе.
Вслед за Пушилиным о признании ЛНР попросил Пасечник.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», – сказал Пасечник в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24».
Кроме того, он попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, включая оборону.
Пасечник отметил, что есть информация о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс. По его словам, Украина решилась на силовое решение конфликта.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республике необходима военная и финансовая помощь со стороны России.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.
Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
В Кремле назвали фейком заявления США о «репрессиях» украинцев
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Утверждения США о том, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения», являются абсолютным фейком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», – передает его слова «Интерфакс» .
Между тем письмо о якобы наличии такого списка направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.
В письме говорится, что предполагаемое «вторжение» России приведет к «катастрофе в области прав человека» на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится, передает РИА «Новости».
«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», – говорится в документе.
Вашингтон, как следует из письма, серьезно обеспокоен тем, что «вторжение» приведет к «широко распространенным человеческим страданиям». Крокер утверждает, что США якобы получили информацию, что со стороны России «планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения».
В документе говорится, что эти планы «скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России», в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
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Киев заявил о потере 3 млрд долларов в месяц из-за истерии о вторжении
Потери Украины от распространения информации о вторжении составляют 2-3 млрд долларов в месяц, сообщил замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма.
«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, … это порядка 1,5-2 млрд долларов», – сказал он в интервью РБК-Украина.
По его словам, Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на 500-700 млн долларов. Шурма отметил, что программа будет связана «с энергетической «зеленой» трансформацией». Он добавил, что Украина рассчитывает на ее подписание в течение месяца.
Также Шурма указал, что бюджет Украины полностью закрывается за счет международных финансовых организаций.
«На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями», – сказал он.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
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