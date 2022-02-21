Автолюбителей предупредили о распространенном способе мошенничества

Захарова уличила Трасс в незнании географии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ответила главе внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о якобы желании России аннексировать страны Прибалтики.

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», – написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Лиз Трасс накануне в интервью британскому таблоиду The Mail on Sunday предупредила, что «президент России Владимир Путин захватит Украину и точно не остановится на достигнутом». Следующими, по мнению Трасс, будут страны бывшего СССР со стороны Прибалтики.

Глава МИД Британии ЛизТрасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать «суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями». Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.

Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая перепутала территории России и Украины. Она указала, что на Западе «так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными».

За последний месяц Трасс уже несколько раз попадалась на некомпетентности, явно не соответствующей должности, которую она занимает. В январе она (кстати, выпускница Оксфорда) заявила, что Украина «пережила немало вторжений – от монголов до татар». Захарова по этому поводу выразила недоумение тем, кто выдал диплом нынешнему министру. А в начале февраля глава британской дипломатии заявила о том, что «мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море». Захарова в этой связи напомнила министру, что для «защиты Прибалтики» надо действовать не через Черное море, а через Балтийское.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах географических ошибок западных дипломатов.