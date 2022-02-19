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Задержанный агент разведки Украины рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс
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Власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, сообщил Первый канал.
Агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке. От Мацанюка удалось получить ценнейшую информацию.
«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение – его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации», – заявил он в эфире Первого канала.
Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. «Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», – заявил задержанный.
«Также он (куратор Мацанюка - прим.ВЗГЛЯД) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там нежелательно находиться в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», – рассказал Мацанюк.
Также он сообщил, что военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в ДНР.
Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР «нужного» Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую «спящую ячейку» – в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в «нужный момент».
«При наступлении "времени Ч", им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР – это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей», – приводит телеканал слова Мацанюка.
Также агент заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией. Мацанюк рассказал и о заданиях, которые получал от киевских кураторов.
«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать»,– заявил Мацанюк.
Задержанный Антон Мацанюк имел навыки оперативной работы – до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой «семерке». После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Как заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».
Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Басурин заявил о добытом разведкой плане наступления Украины на ДНР
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
Позже была опубликована схема наступления украинской армии. Начнется все с артиллерийского удара, а военная техника пойдет в трех направлениях, заявил представитель ДНР.
По словам Басурина, агрессия Киева против Донбасса начнется в ближайшее время. Также он добавил об активизировавшихся диверсионных группах украинских силовиков.
Подразделения ведут ответный огонь, так как интенсивность обстрелов со стороны Украины увеличилась. Среди граждан ДНР уже есть жертвы.
Представитель ведомства уточнил, что вооруженные силы Украины сосредоточились на линии соприкосновения с 25 мобильными групповыми спецназами для организации терактов.
«С целью использования транспортных магистралей вблизи линии боевого соприкосновения, совершения актов и диверсий по всей линии боевого соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций «Запад» и «Восток», – цитирует его ТАСС.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.
Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.
В Берлине назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике украинского посла Андрея Мельника, а тот в ответ велел Мютцениху прекратить «учить посла суверенного государства».
Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник призвал Берлин к «ультиматуму» в отношении Москвы. Мютцених в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал, что Киев знает о желании Берлина найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. По его словам, «поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно». Мютцених считает, что Мельник «своим требованием» ультиматума «перешел границы», передает РИА «Новости».
Bild пишет, что Мельник в ответ призвал Мютцениха прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его». Указывается, что Мютцених призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в ответ раскритиковал «политику умиротворения» Москвы, пригрозив «апокалиптическими» последствиями, пишет газета.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Снаряд разорвался в километре от госграницы с Украиной под Ростовом
Снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «взрыв произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
18 февраля жителей республик призвали выехать в Россию, на утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Шольц назвал смешными слова о геноциде на Донбассе
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То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц заявил, что «НАТО – не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно», передает ТАСС.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин «всегда ссылается на конфликт в бывшей Югославии, где НАТО, будто бы, выступало в роли агрессора».
«Я ему отвечаю, что мы (НАТО) пытались остановить геноцид», – сказал канцлер.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в России
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Семья беженцев из села Казацкое (ДНР) рассказала, как они добрались до пункта временного размещения и как их встретили в России.
Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя детьми. Ее семью и других беженцев привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива, передает РИА «Новости».
Женщина рассказала, что в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей.
«Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой», – сказала Екатерина.
Муж женщины остался в республике.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Готовность принять беженцев уже выразили в Оренбургской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. На утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Депутат Рады и журналист подрались в эфире ток-шоу
Журналист Юрий Бутусов и депутат Верховной рады Нестор Шуфрич подрались в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Между мужчинами возникла словесная перепалка, которую спровоцировал Бутусов, известный своими антироссийскими взглядами, передает РЕН ТВ.
После Шуфрич взял слово, но закончить речь не успел – Бутусов подошел к нему и дал пощечину, депутат упал, однако тут же поднялся, повалил Бутусова и начал его душить.
Разнимали дерущихся гости в студии, среди них были, в частности, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк.
После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. Оба участника драки получили ссадины.
Ранее депутат Рады подрался с охранниками в Одессе.
Взрывы прогремели в Луганске
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В Луганске прогремел мощный взрыв, через некоторое время произошел второй взрыв, сообщают информационные агентства.
Горит газопровод «Дружба». На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушен, передает РИА «Новости».
Как передает «Луганский информационный центр», «жители северо-востока Луганска наблюдают зарево в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города». По словам очевидцев, «очаг возгорания находится в районе завода «Горизонт». По некоторым данным, «произошла авария на газораспределительном узле».
Аварийные бригады государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» выехали на место возгорания газопровода, сообщила пресс-служба предприятия. В сообщении говорится, что «в 00.10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки».
Позднее очевидцы сообщили о взрыве на автозаправочной станции в Каменнобродском районе.
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
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Взрывы на газопроводе в Луганске стали результатом диверсии
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Характер повреждений в результате двух взрывов на газопроводе в Луганске говорит о том, что причиной обоих взрывов стала диверсия, сообщила гендиректор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» Татьяна Богородько.
Тем временем МЧС ЛНР ликвидировало возгорание на месте первого взрыва. Работы на месте второго взрыва продолжаются, передает «Луганский информационный центр».
После взрыва 95 абонентов отключены от системы газоснабжения, передает РИА «Новости».
Источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил, что «было не менее трех взрывов» – в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах, также произошел взрыв в Каменнобродском районе.
Напомним, в ночь на 19 февраля в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. Взрывы привели к сильным возгораниям. Первый взрыв произошел около 00.10, второй – в 00.40.
В пятницу в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв – была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
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Началась эвакуация жителей ДНР в Ростовскую область поездами
Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram.
«Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40», – говорится в сообщении.
Отмечаете, что поезда могут вместить более 5 тыс. пассажиров.
Ранее руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы со стороны Киева. В первую очередь вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста.
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
Байден заявил о «решении» России «вторгнуться» на Украину
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Россия решила вторгнуться на Украину, но пока этого не произошло, дверь для дипломатии открыта, заявил президент США Джо Байден, подчеркнув, что США готовы ввести санкции против России.
Байден выступил с очередным видеообращением в связи с ситуацией вокруг Украины. По его версии, доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет, «это противоречит простейшей логике – считать, что украинцы выберут этот момент, когда на границах собрались более 150 тыс. военных, чтобы накалить продолжающийся годами конфликт». Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией».
Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня: «На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», передает РИА «Новости».
Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину». «Да, я так сказал», – заявил Байден. На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона «значительные возможности в разведке». При этом Байден не считает, что Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.
Президент США подчеркнул, что пока эскалации ситуации вокруг Украины не произошло, дверь для дипломатии остается открытой. По его словам, если Россия нападет на Украину до запланированной на следующую неделю в Европе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, то она захлопнет дверь для дипломатии. Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, сказал он.
Байден на фоне сообщений об обстрелах в Донбассе и эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР заявил: «В эти напряженные моменты украинские военные продемонстрировали отличное умение оценить ситуацию, и, я бы добавил, выдержку. Они не дали русским втянуть их в войну». По его словам, у США якобы «есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни». Доказательств таких намерений России президент США не привел. «Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 млн невинных людей», – заявил он.
США не направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта в этой стране, подтвердил Байден. Хозяин Белого дома добавил, что нынешняя администрация США уже оказала Украине рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности и продолжит «поддерживать Украину и ее народ».
Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым «мудрым» выбором, но решать Зеленскому, заявил Байден.
В Белом доме сомневаются, что экономика России защищена от санкций. Еще до выступления Байдена заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что защищенная от санкций экономика означала бы и изолированность от мирового рынка. Он подчеркнул, что валюта России уже слабеет, а в случае принятия ограничительных мер из-за эскалации вокруг Украины ситуация усугубится.
По его словам, «все варианты» санкций «сохраняются», но, скорее всего, «в первоначальном пакете санкций» не будет предусмотрено отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кроме того, «меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру». Как заявил Сингх, «есть другие суровые меры».
Сингх считает, что «если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества» и будет «изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», «столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала». По его словам, Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери, это «будет стратегическим поражением для России».
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. В Луганске также прогремели взрывы, загорелся газопровод «Дружба».
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Посол в США предложил авторам дезинформации о ЛНР и ДНР самим посетить Донбасс
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Тем, кто утверждает, что у мирных жителей ЛНР и ДНР нет оснований опасаться за свою жизнь из-за действий украинских силовиков, следует лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook, сказал, что США «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь». При этом «особое недоумение вызывает новый «вброс» со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР». Антонов осудил попытки Вашингтона представить готовность России «принять мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь», как «элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину».
«Подобные заявления – очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», – заявил он.
Антонов отметил, что в «письменной реакции» Москвы «на ответ американской стороне по гарантиям безопасности» было «недвусмысленно сказано», что «никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется». «Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», – сказал он.
Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.
Президент США Джо Байден утверждает, что доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет. Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией». Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня.
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В МИД России прокомментировали заявление Шольца о геноциде в ДНР
В российском МИД отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
Ранее немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
«Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом.
Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.
«Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», – объявил Пушилин в субботу в своем видеообращении, передает ТАСС.
Он призвал «земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты».
Народный совет ДНР утвердил указ Пушилина о всеобщей мобилизации, говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале депутата Народного совета Владислава Бердичевского.
Ранее сообщалось, что из Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей. Утром в субботу ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.
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В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за роста числа беженцев из Донбасса, сообщил губернатор Василий Голубев.
Голубев заявил на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном, что, учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10.00 19 февраля», передает ТАСС.
«Это правильное решение, мы его поддерживаем», – отметил Чуприян.
Голубев добавил, что на данный момент в области все министерства и все члены правительства переведены на круглосуточный режим работы с докладом практически через каждые два часа об изменении ситуации.
«В случае необходимости – мгновенно», – отметил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Готовность принять беженцев выразили в Оренбургской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. На утро субботы из ДНР уже было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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