Джонсон заявил о недостаточных мерах в виде санкций для остановки «вторжения на Украину»

В ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», – сообщает Луганский информационный центр.



Глава республики заверил, что «Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики».

Также Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Кроме того, он призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что власти начали эвакуацию мирных жителей республики на территорию России, передает Донецкое агентство новостей.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», – отметил он.

По словам Пушилина, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан.

«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул он.

Глава ДНР заявил, что уже сообщил руководителям предприятий и учреждений, что необходимо организовать выезд семей сотрудников. «Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», – заявил Пушилин.

Известно, что после объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны.

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